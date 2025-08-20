Topo

Esporte

Hall da Fama do UFC, Frankie Edgar deixa a aposentadoria e estreia no boxe sem luvas

Hall da Fama do UFC e ex-campeão dos leves (70 kg), Frankie Edgar está de volta ao mundo das lutas, segundo apuração do portal 'Yahoo! Sports'. Quase três anos após anunciar sua aposentadoria do MMA, o veterano de 43 anos surpreendeu os fãs ao aceitar um novo desafio - desta vez, no boxe sem luvas.

O norte-americano integrará o card do BKFC 82, evento programado para o dia 4 de outubro, em Newark, Nova Jersey (EUA), cidade onde cresceu. O adversário será Jimmie Rivera, também ex-UFC, que já compete no formato e chega para o confronto com um cartel de duas vitórias, duas derrotas e um empate na organização.

A luta marcará a estreia de Edgar no Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), liga que tem como um de seus coproprietários o astro irlandês Conor McGregor. Desde que passou a integrar a estrutura do evento, 'The Notorious' tem promovido sua expansão, atraindo diversos atletas oriundos do MMA tradicional.

Aposentadoria após fase difícil

A última vez que 'The Answer' subiu ao octógono foi no UFC 281, em novembro de 2022, quando foi nocauteado por Chris Gutierrez ainda no primeiro round. A derrota foi a terceira seguida por nocaute, encerrando uma das trajetórias mais respeitadas da história do esporte. Edgar foi campeão do UFC entre 2010 e 2012, e ficou marcado por seu estilo combativo e durabilidade.

Do outro lado, Rivera, de 36 anos, deixou o UFC em 2022 e rapidamente migrou para o universo do boxe sem luvas. Em sua última apresentação, desafiou Kai Stewart pelo cinturão dos penas do BKFC, mas acabou superado na decisão dos juízes.

A 82ª edição do Bare Knuckle Fighting Championship ainda contará com outros duelos de destaque. O embate entre os ex-lutadores do UFC Mike Perry e Jeremy Stephens, que disputarão o simbólico título de 'Rei da Violência' na luta principal da noite.

