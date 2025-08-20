Grêmio anuncia a contratação do lateral Marcos Rocha, ex-Palmeiras, até 2026

O Grêmio anunciou na noite desta terça-feira a contratação do lateral direito Marcos Rocha, ex-Palmeiras. Ele assinou um vínculo válido até dezembro de 2026.

Nos últimos dias, o Palmeiras se despediu de Marcos Rocha com homenagens. O Verdão desejava que o jogador cumprisse seu contrato até o fim, mas chegou a um acordo com o lateral para que ele recebesse propostas de outros clubes. Ou seja, o Imortal não pagou nenhum valor para contar com o jogador.

NOVO LATERAL! ?? Com um currículo pesado de muitos títulos, Marcos Rocha chega do Palmeiras para somar ao elenco gremista. Ele assina com o Imortal até final de 2026. Seja muito bem-vindo!#ReforçoTricolor Leia: https://t.co/bvK5GugOHN pic.twitter.com/swnXQgLPDS ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 19, 2025

O Grêmio sofre com lesões no sistema defensivo e Marcos Rocha deve assumir a titularidade na equipe de Mano Menezes. João Pedro e João Lucas, os atuais laterais direitos, estão contundidos. Assim, o Imortal está improvisando o volante Ronald na posição nos últimos jogos.

No entanto, o ex-Palmeiras ainda não está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) e o Grêmio corre para regularizar a situação do lateral até o próximo jogo.

Apenas com o Campeonato Brasileiro para disputar, o Grêmio volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Ceará, na Arena, pela 21ª rodada da competição. Atualmente, a equipe de Mano Menezes está na 13ª posição, com 23 pontos - quatro a mais que o Vitória, primeiro time do Z4.

Ficha técnica

Nome completo: Marcos Luís Rocha Aquino.

Data de nascimento: 11/12/1988 (36 anos).

Posição: Lateral direito.

Carreira: 2008 - Uberlândia (MG); 2008 - CRB (AL); 2009 - Atlético (MG); 2010 - Ponte Preta (SP); 2010-2011 - América (MG); 2012-2017 - Atlético (MG); 2018-2025 - Palmeiras (SP); 2025- Grêmio (RS).

Títulos: Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017), Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), Supercopa do Brasil (2023), Copa do Brasil (2014 e 2020), Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2014 e 2022) e Copa Libertadores (2013, 2020 e 2021).