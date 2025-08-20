Topo

GP Brasil será última competição de Luiz Maurício antes do Mundial

20/08/2025 18h29

Neste domingo, em Bragança Paulista, Luiz Maurício da Silva disputará a prova de lançamento de dardo do Grande Prêmio Brasil de Atletismo, integrante do World Athletics Continental Tour Bronze de 2025 (World Ranking categoria C), seu último torneio antes do Mundial. Na segunda-feira, ele viaja rumo a Singapura para um camping de treinamento e aclimatação.

"Venho de uma sequência de competições muito boa. Consegui encaixar vários bons resultados e minha melhor marca no Troféu. Venho treinando super bem, numa média muito alta, em treino mesmo, mas a preparação continua e o foco total é no Mundial", disse Luiz Maurício, que tem sua prova com início previsto para as 15h15 (de Brasília).

"Estamos em um período competitivo e o objetivo em termos de resultados agora é o Mundial de Tóquio. Degrau por degrau, num trabalho de refinamento, estamos treinando bem e pensando em repetir as boas marcas", afirmou Fernando Barbosa de Oliveira, responsável por treinar Luiz Maurício.

No último Troféu Brasil, disputado no começo de agosto, Luiz Maurício registrou a marca de 91,00 m, a segunda melhor do mundo em 2025.

"É manter a mesma pegada, entrar consciente na competição. Acredito que no GP eu venho um pouco sobrecarregado do treinamento e não vou soltar, mas é manter", declarou o atleta.

