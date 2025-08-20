Goleiro Fábio, do Fluminense, supera recorde de Shilton ao completar 1.391 jogos

(Reuters) - O goleiro Fábio, do Fluminense, ultrapassou o recorde de longa data do inglês Peter Shilton de maior número de jogos em competições do futebol masculino, ao disputar sua 1.391ª partida durante a vitória de sua equipe por 2 x 0 sobre o América de Cali na terça-feira.

O brasileiro de 44 anos tem uma carreira profissional que se estende por 28 anos, com participações no time principal do União Bandeirante (30 partidas), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976) e Fluminense (235).

Ele trocou o Cruzeiro pelo Fluminense em 2022 e, desde então, conquistou a Recopa Sul-Americana e a Copa Libertadores, além de dois títulos do Campeonato Carioca.

"Só tenho motivos para agradecer a Deus, que me permitiu viver esse momento especial, alcançar essa marca gigantesca. Foi uma emoção muito grande viver isso, ainda por cima ter a minha família ao meu lado no momento das homenagens", disse Fábio em um comunicado postado pelo Fluminense.

"É uma satisfação enorme alcançar esse recorde vestindo a camisa do Fluminense, que me abriu as portas."

O Fluminense comemorou o recorde de Fábio com uma homenagem no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, após a vitória sobre o América no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"Agora é seguir jogando e buscando novas conquistas a cada jogo", acrescentou.

O ex-goleiro inglês Shilton, que jogou entre 1966 e 1997, foi reconhecido como o detentor do recorde de maior número de jogos profissionais, embora o total seja contestado.

O Guinness World Records e vários sites de estatísticas dizem que a contagem é de 1.390, mas o próprio Shilton, em sua conta do X, diz que são 1.387.

A discrepância se deve ao fato de o Guinness incluir 16 jogos não oficiais que Shilton não inclui, enquanto ele inclui 13 jogos que disputou pela equipe sub-23 da Inglaterra que normalmente não são contados.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)