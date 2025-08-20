Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações
O Atlético-MG terá pela frente o Godoy Cruz nesta quinta-feira, no Estádio Feliciano Gambarte. O duelo começa às 19h (de Brasília) e vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana. A primeira partida terminou com triunfo dos mineiros por 2 a 1.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Godoy Cruz x Atlético-MG ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o Atlético-MG chega para o confronto
Na Argentina, o Galo joga por um empate para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana, já que o duelo de ida terminou com vitória atleticana por 2 a 1.
O último confronto do Atlético-MG foi pelo Campeonato Brasileiro, a derrota para o Grêmio por 3 a 1, na Arena MRV.
Como o Godoy Cruz chega para o confronto
Além do revés no primeiro jogo das oitavas de final, o Godoy Cruz foi derrotado pelo River Plate por 4 a 2 no seu último duelo, pelo Campeonato Argentino.
Jogando em casa, os argentinos chegam pressionados para reverter a situação diante do Atlético-MG e garantir a classificação para as quartas de final da Sul-Americana.
Histórico de confrontos
Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentaram três vezes na história. Veja os resultados:
- 14/08/2025: Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz
- 16/05/2017: Atlético-MG 4 x 1 Godoy Cruz
- 08/03/2017: Godoy Cruz 1 x 1 Atlético-MG
Próximos jogos do Atlético-MG
- 24/08/25 (20h30): São Paulo x Atlético-MG - 21ª rodada do Brasileirão
- 27/08/25 (19h30): Atlético-MG x Cruzeiro - Copa do Brasil
- 31/08/25 (18h30): Vitória x Atlético-MG - 22ª rodada do Brasileirão
Prováveis escalações
Provável escalação do Atlético-MG
Everton; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.
Técnico: Cuca
Provável escalação do Godoy Cruz
Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi, Pol Fernández, Altamira e Nicolás Fernández; Andino e Auzmendi.
Técnico: Walter Ribonetto
Arbitragem
Felipe González será o árbitro do confronto, com Jose Retmal e Miguel Rocha como assistentes. Miguel Araos comandará o VAR. Todos são chilenos.