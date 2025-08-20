Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações

O Atlético-MG terá pela frente o Godoy Cruz nesta quinta-feira, no Estádio Feliciano Gambarte. O duelo começa às 19h (de Brasília) e vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana. A primeira partida terminou com triunfo dos mineiros por 2 a 1.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

O Galo tem mais um jogo decisivo pela frente, dessa vez fora de casa pra buscar a classificação na Sul-Americana! ?? ?? Para fazer o seu palpite é só acessar https://t.co/6aOZiJQlb1, criar sua conta e começar a jogar!#TocaEJoga #H2bet @h2betoficial Proibido para menores ?... pic.twitter.com/I0bxK2LOnB ? Atlético (@Atletico) August 20, 2025

Onde assistir Godoy Cruz x Atlético-MG ao vivo?

TV: ESPN Streaming: Disney+



Como o Atlético-MG chega para o confronto

Na Argentina, o Galo joga por um empate para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana, já que o duelo de ida terminou com vitória atleticana por 2 a 1.

O último confronto do Atlético-MG foi pelo Campeonato Brasileiro, a derrota para o Grêmio por 3 a 1, na Arena MRV.

Como o Godoy Cruz chega para o confronto

Além do revés no primeiro jogo das oitavas de final, o Godoy Cruz foi derrotado pelo River Plate por 4 a 2 no seu último duelo, pelo Campeonato Argentino.

Jogando em casa, os argentinos chegam pressionados para reverter a situação diante do Atlético-MG e garantir a classificação para as quartas de final da Sul-Americana.

Histórico de confrontos

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentaram três vezes na história. Veja os resultados:

14/08/2025: Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz

16/05/2017: Atlético-MG 4 x 1 Godoy Cruz

08/03/2017: Godoy Cruz 1 x 1 Atlético-MG

Próximos jogos do Atlético-MG

24/08/25 (20h30): São Paulo x Atlético-MG - 21ª rodada do Brasileirão

27/08/25 (19h30): Atlético-MG x Cruzeiro - Copa do Brasil

31/08/25 (18h30): Vitória x Atlético-MG - 22ª rodada do Brasileirão

Prováveis escalações

Provável escalação do Atlético-MG

Everton; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.



Técnico: Cuca

Provável escalação do Godoy Cruz

Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi, Pol Fernández, Altamira e Nicolás Fernández; Andino e Auzmendi.



Técnico: Walter Ribonetto

Arbitragem

Felipe González será o árbitro do confronto, com Jose Retmal e Miguel Rocha como assistentes. Miguel Araos comandará o VAR. Todos são chilenos.