'Abaixo-assinado mostra insatisfação com Teixeira no Santos', diz Brino

O fracasso nas negociações com Jorge Sampaoli ampliou a pressão sobre a diretoria do Santos, relataram jornalistas da Live do Santos, do UOL Esporte. Segundo eles, cresceu um movimento de insatisfação nas redes sociais, incluindo um abaixo-assinado virtual pelo impeachment do presidente Marcelo Teixeira.

O clube admite desgaste com a torcida e busca alternativas para acalmar os ânimos após dias de crise e protestos.

O protesto nas redes sociais e o abaixo-assinado de impeachment mostram a insatisfação da torcida. Embora não vá tirar o presidente, é a forma encontrada para expressar esse descontentamento, e isso já chegou à diretoria. Gabriela Brino

Gabriela afirmou que a diretoria agiu sob pressão após a goleada sofrida pelo time. "A diretoria agiu no desespero. Não esperava demitir Cláudio Xavier no domingo após o 6x0, mas se sentiu forçada. Mantém o BAC porque precisava de alguém sem o Xavier e, sem treinador, teve que negociar rapidamente para não desgastar ainda mais a imagem com a torcida."

Musetti destacou que parte da torcida demonstrou mais interesse em Sampaoli do que a própria diretoria. "A torcida queria mais o Sampaoli do que a diretoria do Santos."

Gabi pontuou o aumento da pressão interna após os protestos. "A pressão interna aumentou significativamente."

Moussete ressaltou o número expressivo de assinaturas no abaixo-assinado online. "Até o InternaLive, já eram 7 mil assinaturas virtuais, o que é expressivo."

'Voivoda está aberto a conversar com o Santos'

Após encerrar as negociações com Sampaoli, o Santos abriu conversas com Juan Pablo Vojvoda, que se mostrou disposto a ouvir propostas do clube, segundo apuração da Live do Santos. A diretoria aposta no argentino para tentar acalmar a torcida e estabilizar o time.

Vojvoda aceitou uma reunião e está aberto a analisar a proposta. Disse que pode ser convencido pelo projeto, pelas ideias, porque é o Santos do Neymar. Mesmo com a situação difícil, isso pesa para treinadores.

'Sampaoli só voltaria com reforços'

Jorge Sampaoli condicionou seu retorno ao Santos à chegada de reforços de peso, destacando que a equipe precisa de jogadores de liderança para evitar novo fracasso, revelou a Live do Santos. O impasse sobre nomes e limitações financeiras encerrou a negociação.

Minha volta depende de reforços. O time precisa de muita ajuda, senão vai sofrer muito. Amo o Santos e a cidade, mas o elenco não evoluiu com as últimas contratações. Precisamos de jogadores de hierarquia, dois ou três que realmente ajudem.

'Exigências de Sampaoli geraram desgaste com a diretoria'

O desgaste entre Santos e Sampaoli aumentou diante de exigências consideradas irreais pelo clube, como a contratação de Cédric Bakambu e Matheus Jesus, além da recusa do técnico em aproveitar a base. O limite financeiro levou à desistência, segundo bastidores da Live do Santos.

Sampaoli fez muitas exigências e pedidos. Pediu jogadores que o Santos não pode trazer ou não quer. Após várias concessões, o clube encerrou as negociações.

'Santos só deve contratar após definir novo técnico'

Com Sampaoli fora do radar, o Santos deve esperar a definição do novo treinador antes de anunciar reforços, mantendo Matheus Bach como interino. O clube tenta evitar erros após a frustrada janela de transferências.