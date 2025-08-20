Fluminense acerta em valorizar Sul-Americana? Comentaristas debatem

Com um placar agregado de 4 a 1, o Fluminense passou pelo América de Cali (COL) e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. No Fim de Papo, Paulo Massini e Lucas Musetti debateram a importância dada pelo time tricolor à competição.

Na próxima fase, o Fluminense encara um argentino: Central Córdoba ou Lanús. No jogo de ida, em casa, o Central Córdoba venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate na partida de volta, marcada para amanhã, 21h30 (de Brasília).

Musetti: É uma chance de vencer

O Fluminense se ajeitou. Depois da empolgação do Mundial, foram quatro derrotas. E agora já são sete jogos sem perder, com três vitórias consecutivas. [...] O Renato foi mudando o time, ele sempre acha uma forma de se adaptar e tem que valorizar essa competição porque é uma forma de vencer. O Fluminense precisa disso.

Lucas Musetti

Massini: Sul-Americana não pode ser só desculpa no Brasileiro

Acho legal quando um clube brasileiro valoriza a Copa Sul-Americana. É uma copa, vale grana, vale taça. A Sul-Americana não pode só servir para justificar trabalho de treinador no final do ano. [...] O povo da América Latina, fora o Brasil, respeita muito a copa, mesmo a Sul-Americana.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo