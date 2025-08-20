Flamengo elimina o Inter e encara tetra da Libertadores nas quartas
O Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. Os rubro-negros derrotaram por 2 a 0 o Internacional, no Beira-Rio. Agora, o time carioca terá pela frente o tetracampeão Estudiantes, da Argentina, com confronto de ida no Rio de Janeiro e a volta em La Plata, em setembro.
O duelo iniciou com atraso no Beira-Rio por conta da chuva de papel picado proporcionada pelo Internacional e que ficou no campo. O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Arrascaeta. Na etapa final, Pedro decretou o triunfo carioca.
Internacional x Flamengo: o jogo
A partida começou movimentada, com as duas equipes voltadas ao ataque. No entanto, Internacional e Flamengo não conseguiram criar boas chances. Aos poucos, os rubro-negros passaram a ter o controle da bola e assustaram pela primeira vez aos 23 minutos, em chute de Varela.
Já aos 26 minutos, os cariocas abriram o placar no Beira-Rio. Samuel Lino finalizou, Rochet deu rebote e Plata tocou de cabeça para Arrascaeta mandar para a rede.
O revés foi sentido pelos donos da casa. Tanto que o Internacional passou a cometer algumas faltas mais duras. Do outro lado, o Flamengo continuava tendo o controle da posse de bola. Os visitantes chegaram a balançar a rede novamente aos 41 minutos, com Bruno Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, os rubro-negros mantiveram a vantagem até o intervalo.
Com a necessidade da virada, o Internacional começou o segundo tentando pressionar o Flamengo. No entanto, os rubro-negros quase ampliaram aos quatro minutos. Após falta cobrada na área, Saul cabeceou para grande defesa de Rochet.
O lance fez o Flamengo crescer na partida. Com isso, os cariocas voltaram a ter a posse de bola. Mais uma vez, aos 18 minutos, os visitantes balançaram as redes com Bruno Henrique, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois, Léo Pereira quase marcou após aproveitar escanteio.
Na parte final, o Internacional tentou pressionar em busca do gol. Os donos da casa tiveram sua melhor chance aos 36 minutos. Borré aproveitou cruzamento rasteiro e acertou a trave. Já o Flamengo foi mais eficiente e decretou a vitória aos 43. Pedro completou cruzamento rasteiro para confirmar a classificação carioca no Beira-Rio.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL-RS 0 X 2 FLAMENGO-RJ
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU)
VAR: Andres Cunha (URU)
Cartões amarelos: Juninho e Bernabei (Internacional); Varela (Flamengo)
GOLS
FLAMENGO: Arrascaeta, aos 26min do primeiro tempo; Pedro, aos 43min do segundo tempo
INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Rodríguez (Carbonero), Thiago Maia, Bruno Tabata (Borré) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Valencia)
Técnico: Roger Machado
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saul e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís