'Real da América': Fla celebra acordo bilionário e mira jogo internacional

Trabalhando para se tornar o "Real Madrid das Américas", o Flamengo celebrou, na manhã de hoje, a parceria com a casa de apostas Betano. O acordo, válido por três anos, foi fechado por R$ 250 milhões, o maior da história do futebol brasileiro.

A gente tem que ter muita admiração pelo Real Madrid. A gente vive num mundo de SAF. O Real Madrid não é SAF, como o Flamengo não é SAF. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono, e Real Madrid é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais a poderia se espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Nós queremos nos espelhar no Real Madrid. Eles vivem numa realidade diferente do Flamengo, mas o Flamengo está dando os seus passos, e as coisas mudam no mundo. Daqui a dez anos, quem sabe onde estaremos. Bap, presidente do Flamengo, à FlamengoTV

O que aconteceu

A estreia da camisa do Flamengo com o novo patrocinador acontecerá no próximo fim de semana, contra o Grêmio. A casa de apostas planeja uma série de ações para o partida do dia 31, às 16h (de Brasília). Já no confronto contra o Vitória, na segunda-feira (25), a camisa contará com a frase "A Nação confia".

A parceria também prevê a realização de amistosos internacionais, com clubes também patrocinados pela Betano. Além do Flamengo, a casa de apostas estampa as camisas times como Aston Villa (Inglaterra), River Plate (Argentina), Sporting (Portugal), Porto (Portugal) e Benfica (Portugal).

Tem um desafio grande por causa do calendário, de conseguir ajustar os calendários das equipes, mas isso está inclusive no nosso contrato, que ambas as partes fariam os melhores esforços para que isso acontecer. Para a gente seria maravilhoso. Temos equipes históricas, como o River Plate, que podemos reeditar... [a final da Libertadores], e grandes clubes da Europa. Nesses três anos de parceria, teremos tempo para isso. Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano

O patrocínio não será restrito ao futebol masculino. O futebol feminino, os esportes olímpicos e até a Flamengo TV serão contemplados.

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou ontem o contrato com a casa de apostas. O placar da votação no conselho teve 679 a favor, 11 contra e 4 abstenções.

O Flamengo já receberá R$ 85,5 milhões sete dias depois da assinatura do contrato. Ou seja, na semana que vem. Esse montante é o valor referente ao período de 2025 do acordo.