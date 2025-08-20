Fenerbahçe x Benfica pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quarta-feira, o Fenerbahçe recebe o Benfica, pela partida de ida da quarta fase da Liga dos Campeões. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Sukru Saraçoglu, em Istambul, na Turquia.

Onde assistir Fenerbahçe x Benfica ao vivo?

TV fechada: TNT Sports



Streaming: HBO Max

Como o Fenerbahçe chega para o confronto?

Neste início de temporada, o Fenerbahçe já disputou três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota. Na terceira fase da Liga dos Campeões, a equipe turca eliminou o Feyenoord com o placar agregado de 6 a 4.

Como o Benfica chega para o confronto?

Por outro lado, o Benfica tem 100% de aproveitamento no começo da temporada, com quatro vitórias em quatro jogos. Além disso, a equipe já conquistou o título da Supercopa de Portugal, sobre o Sporting. Na Liga dos Campeões, os Encarnados despacharam o Nice com 4 a 0 no agregado.

divulgação / Benfica

Histórico de confrontos

Antes do duelo desta quarta-feira, as duas já se enfrentaram seis vezes na história. Foram três vitórias do Benfica, duas vitórias do Fenerbahçe e um empate. Os dados são do Ogol.

Próximo jogo do Fenerbahçe

Fenerbahçe x Kocaelispor : 3º rodada do Campeonato Turco



Data e horário: 23/08 (sábado), às 15h30 (de Brasília)



Local: Istambul, Turquia



Onde assistir: Disney+

divulgação / Fenerbahçe

Próximo jogo do Benfica

Benfica x Tondela: 3º rodada do Campeonato Português



Data e horário: 23/08 (sábado), às 16h30 (de Brasília)



Local: Lisboa, Portugal



Onde assistir: Disney+

FICHA TÉCNICA



FENERBAHÇE x BENFICA

Local: Estádio Sukru Saraçoglu, em Istambul, na Turquia.



Data: 20 de agosto de 2025 (quarta-feira)



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Daniel Siebert (ALE)



Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Dominik Schaal (ALE)



VAR: Christian Dingert (ALE)

FENERBAHÇE: Egribayat; Osterwolde, Skriniar e Soyuncu; Brown, Amrabat, Fred, Szyma?ski e Semedo; En-Nesyri e Durán



Técnico: José Mourinho

BENFICA: Trubin; Dall, Otamendi, António Silva e Dedi?; Schjelderup, Barrenetxea, Richard Ríos e Aursnes; Pavlidis, Ivanovi?



Técnico: Bruno Lage