Ex-Santos, Patati se torna a contratação mais cara da história de time holandês; veja valores

Weslley Patati, atacante revelado pelo Santos, assinou com o AZ Alkmaar, da Holanda. Ele chega com um contrato de cinco anos e como a contratação mais cara da história do clube, que desembolsou 7 milhões de euros (R$ 44,6 milhões). O Santos tem 40% a receber dessa transação, no regime de mais-valia (cerca de 2,2 milhões de euros / R$ 14 milhões).

A Gazeta Esportiva apurou que Weslley Patati, além de já ter assinado o contrato com o AZ, não joga mais pelo Maccabi Tel Aviv. O atacante já fez exames médicos e deve viajar para a Holanda até o final do mês. A janela de transferências europeia fica aberta até o dia 1º de setembro.

Em Israel, Weslley Patati brilhou. Durante sua única temporada no Maccabi Tel Aviv, entrou em campo 44 vezes, marcou 14 gols e ainda deu dez assistências. O atacante foi fundamental na conquista do Campeonato Israelense.

Agora, o brasileiro chega ao AZ com a missão de ajudar a equipe a reencontrar o caminho das taças. A equipe não vence um título desde 2013, quando conquistou a Copa da Holanda pela última vez. Jogando em todas as funções do setor ofensivo, espera-se que Weslley Patati seja titular do clube.

Saída do Santos

O Menino da Vila deixou o Santos em setembro de 2024. O Maccabi Tel Aviv pagou 1,3 milhão de euros (R$ 8,1 milhões na época), mais a manutenção da porcentagem de 40% dos direitos econômicos dele, no regime de mais-valia.

Durante sua única temporada como profissional do Santos, Patati fez dois gols e deu uma assistência nos 33 jogos que disputou. Ele fez parte do elenco campeão da Série B de 2024.