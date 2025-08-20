Topo

Ex-campeão mundial de boxe é preso no México após deportação dos EUA

20/08/2025 17h42

O ex-campeão mundial de boxe Julio César Chávez Jr, de 39 anos, foi deportado dos Estados Unidos e está atualmente detido no México, onde responde a acusações graves relacionadas ao crime organizado, de acordo com o portal 'MMA Fighting'. A prisão ocorre em meio a investigações que apontam supostos vínculos do pugilista com o cartel de Sinaloa, além de envolvimento com tráfico de armas de fogo.

O atleta havia sido detido por agentes do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) no início de julho, após entrar ilegalmente em solo norte-americano. Permaneceu sob custódia por 46 dias até ser oficialmente deportado. Assim que desembarcou em território mexicano, foi imediatamente preso com base em um mandado expedido pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com o Registro Nacional de Detenção, ele foi transferido de um posto de controle na fronteira e encaminhado a uma unidade prisional no estado de Sonora, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi comentado pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, em coletiva de imprensa. Ela confirmou a deportação e reforçou que as autoridades do país já aguardavam sua extradição em função do processo em andamento.

A investigação que levou à prisão teve início há cerca de quatro anos. As autoridades mexicanas suspeitam que o ex-boxeador mantenha ligações com o cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do país.

Histórico

Filho do lendário pugilista Julio César Chávez, o veterano dos ringues teve uma carreira marcada por altos e baixos. Entre seus adversários mais notáveis estão Canelo Alvarez, Sergio Martinez e Daniel Jacobs. Nos últimos anos, passou a se envolver em lutas promocionais contra nomes conhecidos do MMA, como Anderson Silva e Uriah Hall.

Sua última aparição foi em junho de 2025, quando enfrentou o influenciador e também boxeador Jake Paul, em Anaheim, Califórnia. Na ocasião, foi derrotado por decisão unânime e acabou detido poucos dias depois. Agora, seu futuro será definido pela Justiça mexicana, onde responde a acusações que podem resultar em penas severas.

