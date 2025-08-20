Estudiantes empata com Cerro Porteño e avança às quartas da Libertadores
Nesta quarta-feira, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, o Estudiantes, da Argentina, empatou contra o Cerro Porteño, do Paraguai, por 0 a 0 e avançou às quartas da Libertadores. Os argentinos avançam com agregado de 1 a 0, após vencerem a partida de ida das oitava com gol no apagar das luzes, marcado por Santiago Ascacibar, de pênalti.
Nas quartas de final, o Estudiantes vai enfrentar o vencedor do duelo brasileiro entre Internacional e Flamengo. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e a volta está marcada às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio.
O Estudiantes volta aos gramados na próxima segunda-feira (25), às 19h15 (de Brasília), para enfrentar o Aldosivi, no Jorge Luis Hirschi, pelo Campeonato Argentino. Já o Cerro Porteño, no domingo (24), mede força diante do Sportivo Trinidense, às 18h30, no Estádio ueno La Nueva Olla, pelo Campeonato Paraguaio.
Estudiantes x Cerro Porteño: o jogo
O primeiro tempo em La Plata foi de muita disputa física e poucas oportunidades claras. O Estudiantes, que entrou em campo com a vantagem por ter vencido o jogo de ida, tentou controlar as ações e quase abriu o placar em finalização de Carrillo, bem defendida pelo goleiro do Cerro Porteño. A equipe paraguaia respondeu em chegadas isoladas de Carrizo e Amondarain, mas encontrou dificuldades para furar a defesa argentina. Com muitas faltas e cartões distribuídos nos minutos iniciais, a partida ficou truncada e terminou 0 a 0 na etapa inicial.
Na volta do intervalo, o cenário não mudou muito: o Cerro Porteño buscava pressionar, sobretudo em bolas paradas, enquanto o Estudiantes apostava nos contra-ataques. Alexis Castro levou perigo em finalização defendida pelo goleiro, e Matías Pérez também teve boa chance, mas a defesa adversária travou o chute. O ritmo foi novamente marcado por interrupções e advertências, o que impediu maior fluidez ofensiva.
Segura na defesa, a equipe argentina administrou a vantagem conquistada no Paraguai e, com o empate sem gols, garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.