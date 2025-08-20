Escalações: Inter repete time e Flamengo aposta em Bruno Henrique e Saúl

Internacional e Flamengo estão escalados para o decisivo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, hoje, às 21h30, no Beira-Rio (RS). O Colorado terá a mesma equipe do duelo de ida no Maracanã, com vitória dos cariocas por 1 a 0. Já o Rubro-Negro aposta em Bruno Henrique no ataque e Saúl no meio.

O técnico Roger Machado resolveu poupar os titulares no duelo com o Fla no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a decisão custou caro e o time perdeu por 3 a 1 dentro de casa.

Já Filipe Luís voltou a escalar Bruno Henrique no ataque assim como no jogo de ida, quando o atacante fez o gol da vitória. No duelo pelo Brasileiro, porém, o escolhido foi Pedro, que fez dois, o que deixou um mistério no ar na escalação. A grande novidade é Saúl, que pela segunda vez consecutiva atuará como titular.

Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Flamengo tem a vantagem do empate para ficar com a vaga. Caso o Inter vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Veja as escalações

Internacional: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Tabata; Wesley, Alan Patrick e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.