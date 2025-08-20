Topo

Esporte

Escalações: Inter repete time e Flamengo aposta em Bruno Henrique e Saúl

Internacional e Flamengo decidem no Beira-Rio uma vaga para as quartas de final da Libertadores - REUTERS/Ricardo Moraes
Internacional e Flamengo decidem no Beira-Rio uma vaga para as quartas de final da Libertadores Imagem: REUTERS/Ricardo Moraes
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

20/08/2025 20h22

Internacional e Flamengo estão escalados para o decisivo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, hoje, às 21h30, no Beira-Rio (RS). O Colorado terá a mesma equipe do duelo de ida no Maracanã, com vitória dos cariocas por 1 a 0. Já o Rubro-Negro aposta em Bruno Henrique no ataque e Saúl no meio.

O técnico Roger Machado resolveu poupar os titulares no duelo com o Fla no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a decisão custou caro e o time perdeu por 3 a 1 dentro de casa.

Já Filipe Luís voltou a escalar Bruno Henrique no ataque assim como no jogo de ida, quando o atacante fez o gol da vitória. No duelo pelo Brasileiro, porém, o escolhido foi Pedro, que fez dois, o que deixou um mistério no ar na escalação. A grande novidade é Saúl, que pela segunda vez consecutiva atuará como titular.

Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Flamengo tem a vantagem do empate para ficar com a vaga. Caso o Inter vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Veja as escalações

Internacional: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Tabata; Wesley, Alan Patrick e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Escalações: Inter repete time e Flamengo aposta em Bruno Henrique e Saúl

Martínez tem cirurgia bem-sucedida e recebe prazo para iniciar recuperação no Corinthians

Com Pedro no banco, Flamengo define time para pegar o Inter; veja escalações

Jefté comenta passagem no exterior e revela como se sentiu com proposta do Palmeiras: "Não tive dúvidas"

Palmeiras x Universitario-PER: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações

LDU x Botafogo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas oitavas da Libertadores

Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: veja onde assistir

Palmeiras busca empate contra o Red Bull Bragantino pela ida da final do Brasileiro sub-20

Torcedor morre após sofrer mal súbito no Morumbis durante jogo do São Paulo