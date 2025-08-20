Em Quito, Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; veja provável escalação

O Botafogo encerrou sua preparação para o confronto decisivo contra a LDU nesta quinta-feira, no Estádio Casa Blanca, em Quito, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O treino final aconteceu no estádio do Independiente del Valle, onde o elenco fez ajustes táticos e físicos, com atenção especial à altitude de 2.850 metros, que pode influenciar na performance da equipe brasileira.

Uma das novidades para o jogo será o retorno de Arthur Cabral ao time titular. Poupado no último domingo contra o Palmeiras por causa de uma pancada na coxa, o atacante deve reforçar o ataque do Alvinegro ao lado de Artur e de uma possível novidade: Matheus Martins, que foi testado durante a semana e pode iniciar no lugar de Álvaro Montoro.

O técnico Davide Ancelotti mantém sua característica de anunciar a escalação oficial apenas momentos antes do início da partida, mas a tendência é que o trio de retornos ? Arthur Cabral, David Ricardo e Newton ? esteja disponível.

A provável escalação do Botafogo para o duelo em Quito deve ser: John; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur (Newton), Arthur Cabral e Álvaro Montoro.

O Alvinegro leva vantagem do empate após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, gol marcado por Artur aos 15 segundos de partida.

Quem avançar deste confronto enfrentará o São Paulo nas quartas de final da Libertadores, após a eliminação do Atlético Nacional nos pênaltis. A partida entre LDU e Botafogo terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+, a partir das 19h (de Brasília), com arbitragem do argentino Facundo Tello e auxílio de Juan Belatti e Gabriel Chade, com VAR de Germán Delfino.