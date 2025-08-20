Em jogo atrasado, Vasco perde do Juventude em duelo direto contra o Z4 do Brasileirão
O Vasco não conseguiu emplacar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro após golear do Santos e perdeu por 2 a 0 para o Juventude, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, pelo jogo atrasado da 14ª rodada. Com o resultado, os cruzmaltinos seguem com 22 pontos, fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. Já os gaúchos foram a 21, ainda na degola.
Os donos da casa construíram a vitória no primeiro tempo, com gols de Nenê e Gabriel Talliari.
Na próxima rodada, o Vasco recebe o Corinthians, neste domingo, em São Januário. No mesmo dia, o Juventude encara o Botafogo, no Alfredo Jaconi.
Juventude x Vasco: o jogo
O Juventude abriu o placar logo no primeiro lance do jogo. Reginaldo cruzou e a bola bateu na mão de Lucas Pitón na área. O árbitro marcou pênalti, convertido por Nenê.
O revés obrigou o Vasco a ter postura ofensiva. Os cruzmaltinos assustaram em cabeceio de Lucas Freitas. Só os cariocas deixaram espaços, que foram aproveitados pelo Juventude. Tanto que aos 15 minutos, em avanço rápido, Gabriel Talliari foi lançado na área e chutou cruzado, sem chance para Léo Jardim.
O novo revés foi sentido pelo Vasco, que viu o Juventude crescer na partida. Os gaúchos criaram boa chance com Mandaca. O volante chutou de longe e parou em Léo Jardim.
O Vasco voltou a buscar o ataque e teve boas chances com Rayan e Tchê Tchê. No entanto, ambos erraram o alvo. Os cruzmaltinos seguiram com a posse de bola nos minutos finais, mas sem qualquer objetividade. Assim, o Juventude manteve a boa vantagem no placar até o intervalo.
No segundo tempo, os visitantes continuaram com a posse de bola, mas sem levar perigo. Já o Juventude quase ampliou aos 12 minutos. Léo Jardim errou passe e deu no pé de Mandaca, que tocou para Gabriel Talliari. O atacante mandou para o gol, mas viu Tchê Tchê salvar os cariocas.
O panorama do confronto seguiu o mesmo. O Juventude teve mais uma chance de ampliar aos 22 minutos. Gabriel Talliari aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Léo Jardim. Já o Vasco criou sua primeira oportunidade aos 30, em chute de fora da área de Coutinho que passou perto do gol.
Na parte final, o Juventude recuou e permitiu ao Vasco ficar com a bola. No entanto, os cruzmaltinos pouco incomodaram a zaga gaúcha. Assim, os donos da casa puderam comemorar mais uma vitória diante da torcida.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE-RS 2 X 0 VASCO-RJ
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Horário: 19h00 (de Brasília)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Abner e Mandaca (Juventude); Lucas Freitas (Vasco)
GOLS
JUVENTUDE: Nenê, aos 2min do primeiro tempo; Gabriel Talliari, aos 15min do primeiro tempo
JUVENTUDE: Jandrei, Reginaldo (Igor Formiga), Abner, Ángel e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca e Nenê (Ênio); Batalla (Gabriel Verón) e Gabriel Talliari (Matheus Babi)
Técnico: Thiago Carpini
VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas (Victor Luís) e Lucas Piton; Thiago Mendes (David), Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira (Léo Jacó), Vegetti (GB) e Rayan
Técnico: Fernando Diniz