Em crise financeira, São Paulo capta empréstimo de R$ 50 milhões; entenda

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, por ampla maioria, um empréstimo de R$ 50 milhões junto ao Bando Daycoval. A votação dos conselheiros teve início na última segunda-feira e foi concluída nesta terça.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que 79,13% (171 votos) dos dirigentes que participaram da votação no Conselho Deliberativo do São Paulo foram a favor do empréstimo, enquanto 19,07% (41 votos) reprovaram a medida em meio à crise financeira do clube.

O São Paulo tem em prática, no momento, o FIDC (Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios), cujo objetivo é reforçar o fluxo de caixa do clube e ajudá-lo a quitar dívidas com bancos. A Galápagos Capital, que gere o fundo, impôs ao clube uma série de diretrizes administrativas, tendo como pilar principal a austeridade financeira, porém, a captação de empréstimos não foi proibida pelos gestores.

Para o exercício de 2025 está previsto a tomada de pouco mais de R$ 200 milhões em empréstimos no mercado. Não necessariamente o São Paulo captará esse montante com os bancos, uma vez que o valor inclui também repasses provenientes do FIDC ou outros instrumentos.

O objetivo do Fundo de Investimentos, de modo geral, é a arrecadação de R$ 240 milhões para que o clube quite suas dívidas com bancos. A criação do FIDC foi aprovada pelo Conselho do São Paulo em outubro do ano passado.

A dívida do São Paulo

Em 2024, o São Paulo registrou um endividamento de quase R$ 1 bilhão - mais precisamente de R$ 968,2 milhões. O Tricolor fechou 2023 com uma dívida de R$ 666,6 milhões. Ao longo de 2024, o clube acabou aumentando seu débito em R$ 301,5 milhões.

Um dos principais motivos para que o São Paulo não tenha contido o aumento de sua dívida foi a arrecadação com a venda de atletas em 2024. Havia a projeção de embolsar R$ 174,1 milhões com a negociação de jogadores, mas o clube só recebeu R$ 93,3 milhões - uma diferença de R$ 80,7 milhões.

Apesar das muitas dificuldades financeiras, Carlos Belmonte prometeu que o São Paulo terminaria 2025 com superávit. O diretor de futebol do clube deu a declaração após a partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro no último dia 9 de agosto.

"Era um ano que tínhamos que apertar muito o cinto. O São Paulo é o único clube da Série A que não contratou ninguém por transferência. Reduzimos a folha do primeiro semestre em quase R$ 8 milhões. Praticamente cumprimos a meta de vendas que estava prevista no orçamento. Mas é um ano difícil. O Crespo é um parceiro desse projeto. Vamos seguir nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, do que pensamos em fazer", disse o diretor.