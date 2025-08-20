Douglas Luiz deixa a Juventus e acerta com o Nottingham Forest

O volante Douglas Luiz está de malas prontas para deixar a Itália. O brasileiro acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixou a Juventus, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano.

A negociação gira em torno de 30 milhões de euros (R$ 191,3 milhões na cotação atual). O jogador de 27 anos deve viajar ainda nesta quarta para a Inglaterra e realizar os exames médicos na quinta para assinar em definitivo com o clube inglês.

Douglas Luiz chegou à Juventus em junho do ano passado, após passagem de cinco anos pelo Aston Villa, também da Inglaterra. Com a camisa do time italiano, o brasileiro disputou apenas 27 jogos, sem gols e assistências.

Revelado pelo Vasco, o volante possui experiência no futebol inglês. Além do longo período defendendo o Aston Villa, ele também soma passagem pelo Manchester City, onde acabou sendo emprestado ao Girona, da Espanha, clube que pertence ao mesmo grupo do gigante da Inglaterra.