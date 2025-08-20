Dois brasileiros já estão nas quartas da Libertadores; veja classificados
O cenário das quartas de final da Libertadores começa a se desenhar, com algumas equipes já confirmadas após os duelos das oitavas de final. Até aqui cinco dos oito classificados foram definidos, com dois brasileiros: São Paulo e Flamengo.
O São Paulo garantiu sua vaga em grande estilo. No Morumbi, o Tricolor derrotou o Atlético Nacional nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. André Silva marcou para o São Paulo logo no início, enquanto Morelos deixou tudo igual para os colombianos. A classificação veio graças à defesa decisiva de Rafael e à cobrança certeira de Cédric Soares.
Agora, o São Paulo aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e LDU-EQU para definir seu adversário nas quartas. Os times duelam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), com vantagem do Glorioso de 1 a 0.
O Flamengo, por sua vez, voltou a vencer o Internacional, desta vez por 2 a 0, no Beira-Rio, lotado de colorados. Os cariocas avançam com agregado de 3 a 0 e seguem em busca do tetracampeonato continental. Nas quartas da Libertadores, o time de Filipe Luís encara o Estudiantes.
Na Argentina, o Estudiantes confirmou a vaga ao empatar em 0 a 0 com o Cerro Porteño, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, os argentinos avançaram no agregado.
Outro time argentino classificado é o Racing, que venceu o Peñarol por 3 a 1 no agregado das oitavas de final. Emmanuel Martínez marcou duas vezes e Franco Pardo completou a vitória dos mandantes, enquanto Nahuel Herrera descontou para os uruguaios. A equipe segurou a vantagem e agora enfrenta o Vélez.
Falando em Vélez, a equipe eliminou o Fortaleza com um placar agregado de 2 a 0, após vitória por 2 a 0 em casa. Maher Carrizo abriu o marcador com um cabeceio preciso, e Tomás Galván ampliou ainda no primeiro tempo. O time brasileiro tentou reagir na segunda etapa, mas esbarrou na defesa argentina, que administrou o resultado até o apito final. Nas quartas, o Vélez enfrentará o Racing Club.
Agora, além de Botafogo x LDU, restam os duelos Palmeiras x Universitario e River Plate x Libertad, que acontecem nesta quinta-feira. O Alviverde, que venceu por 4 a 0 na ida, se avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre argentinos e paraguaios.
Veja os confrontos das quartas de final da Libertadores:
- São Paulo x LDU ou Botafogo
- River Plate ou Libertad x Palmeiras ou Universitario
- Velez x Racing
- Estudiantes x Flamengo