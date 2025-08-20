Topo

'Deixou chegar, é problema': Alicia avalia chances do SPFC na Libertadores

Colaboração para o UOL

20/08/2025 19h30

O São Paulo avançou às quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o Atlético Nacional (COL) nos pênaltis. No UOL News, Alicia Klein avaliou as chances da equipe tricolor na competição.

Amanhã, o São Paulo conhecerá o próximo adversário, que sai do confronto entre LDU (EQU) e Botafogo, marcado para 19h (de Brasília), em Quito.

Foi mais sorte que juízo a classificação do São Paulo. Podia ter acabado ainda no jogo de ida. O São Paulo não tem conseguido vencer no Morumbis, já é o terceiro empate. Vai precisar melhorar, mas o São Paulo tem totais condições de passar da LDU e do Botafogo.

São jogos muito parelhos. Então, dá para imaginar o São Paulo na semifinal. [...] E deixou chegar, vai dar problema.
Alicia Klein

