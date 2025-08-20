'Deixou chegar, é problema': Alicia avalia chances do SPFC na Libertadores

O São Paulo avançou às quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o Atlético Nacional (COL) nos pênaltis. No UOL News, Alicia Klein avaliou as chances da equipe tricolor na competição.

Amanhã, o São Paulo conhecerá o próximo adversário, que sai do confronto entre LDU (EQU) e Botafogo, marcado para 19h (de Brasília), em Quito.

Foi mais sorte que juízo a classificação do São Paulo. Podia ter acabado ainda no jogo de ida. O São Paulo não tem conseguido vencer no Morumbis, já é o terceiro empate. Vai precisar melhorar, mas o São Paulo tem totais condições de passar da LDU e do Botafogo.

São jogos muito parelhos. Então, dá para imaginar o São Paulo na semifinal. [...] E deixou chegar, vai dar problema.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.