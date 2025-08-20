Topo

De virada, Al-Ahli goleia e encara Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na final da Supercopa Saudita

20/08/2025 11h04

O Al-Ahli está na final da Supercopa Saudita. Na manhã desta quarta-feira, a equipe de Mahrez venceu de virada o Al-Quadisiya por 5 a 1, pela semifinal da competição. Kessié (2), Toney, Nacho (contra) e Millot marcaram para os vencedores, enquanto Álvarez fez o gol de honra do Al-Quadisiya no jogo realizado no Estádio Nacional de Hong Kong.

Na decisão, o Al-Hilal enfrentará o Al-Nassr. Na última terça, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu o Al-Ittihad por 2 a 1. A final acontece neste sábado, às 9h (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Hong Kong.

Após a decisão da Supercopa Saudita, as equipes voltam suas atenções para a primeira rodada do Campeonato Saudita. O Al-Ahli estreia na próxima quinta-feira, às 15h, quando recebe o Neom no King Abdullah Sports City. Por sua vez, o Al-Quadisiya encara, em casa, o Al-Najma, no próximo sábado, às 15h, no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd.

Os gols do jogo

O Al-Quadisiya abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após boa jogada individual, Baah cruzou para Gaston Álvarez, que marcou de cabeça. Mesmo sofrendo um gol cedo, o Al-Ahli dominou o restante da etapa inicial. Aos 12, Kessié aproveitou bola mal afastada por Thikri e bateu forte para igualar o marcador. Aos 28, Mahrez cruzou, a bola tocou no braço de Nández e, após análise do VAR, o pênalti foi confirmado. Na cobrança, Toney virou o jogo.

Três minutos depois, aos 31 do primeiro tempo, Mahrez fez grande jogada individual e cruzou para o estreante Milliot, que ampliou de cabeça. Aos 42, Baah chegou atrasado e fez falta em Ibañez. Após análise do VAR, o ala do Al-Quadisiya foi expulso. Cinco minutos depois, o Al-Ahli ampliou: após escanteio cobrado por Mahrez, Kessié marcou de cabeça.

Com uma goleada no placar, o Al-Ahli apenas administrou o segundo tempo. Aos 16 minutos, Galeno cruzou e Nacho desviou contra a própria meta, aumentando o placar para a equipe de Mahrez. A reta final da partida foi truncada, e nenhuma das equipes criou chances efetivas.

