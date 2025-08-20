De Ridder se oferece para enfrentar Chimaev no UFC 321 em Abu Dhabi

A disputa pelo cinturão dos médios (84 kg) do UFC pode ganhar um novo capítulo em outubro, e Reinier de Ridder não quer ficar de fora. Após emplacar vitórias consecutivas desde que estreou na organização, o atleta holandês se colocou à disposição para enfrentar o atual campeão Khamzat Chimaev já no UFC 321, programado para o dia 25, em Abu Dhabi.

Apesar de inicialmente imaginar que uma oportunidade pelo título só viria em 2026, o lutador acredita que a postura ativa do checheno abre espaço para uma chance antecipada - e garante que está pronto para aproveitá-la. Em entrevista ao portal 'MMA Fighting', ele reforçou sua disposição em aceitar o desafio e destacou o momento positivo que vive na carreira.

"100%. Sem hesitação. Mandem o contrato agora. Vamos nessa. Quero aproveitar ao máximo meu tempo no esporte. Estou aqui na Flórida, com um ótimo camp. Se essa for uma opção, eu aceito 100%", declarou.

Invicto desde que chegou ao UFC, o 'RDR' acumula quatro triunfos, sendo três deles por via rápida. A vitória mais recente foi sobre o ex-campeão Robert Whittaker, consolidando sua posição entre os principais nomes da categoria. Antes disso, já havia impressionado ao nocautear o promissor Bo Nickal em maio.

Pontos positivos

Além da boa fase, o desafiante leva consigo uma bagagem incomum entre os adversários de Chimaev: os dois já treinaram juntos no passado. Durante a pandemia, ambos compartilharam sessões de treino em Estocolmo, na Suécia, onde, segundo ele, realizaram muitos rounds de wrestling.

Atualmente radicado na Flórida, o peso-médio treina na renomada Kill Cliff FC - equipe que conta com nomes como Gilbert 'Durinho' e Kamaru Usman, justamente os atletas que mais ofereceram resistência ao campeão desde sua chegada ao UFC. De Ridder enxerga esse ambiente como um diferencial na preparação para um eventual confronto.

