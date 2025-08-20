Crespo cobra melhora e conta plano para analisar próximo rival na Libertadores 'com cervejinha'

O alívio da classificação do São Paulo na Libertadores nos pênaltis não é suficiente para o técnico Hernán Crespo, que acredita que o time ainda deve evoluir. Após empatar com o Atlético Nacional, no MorumBis, o time paulista avançou nas penalidades.

"Acho que o time podia jogar melhor. Tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, organizado. Jogamos um futebol que pode fazer mais coisas boas", avaliou Crespo, após a partida.

O São Paulo abriu o placar cedo e manteve um bom ritmo durante o primeiro tempo. Ainda ao fim da primeira etapa e durante a maior parte da segunda, o Atlético Nacional que dominou as ações.

"Com a superioridade numérica, colocamos Ferreirinha no lugar de André Silva. Não aconteceu (de fazermos um gol). Decidimos por sacar Alan Franco e colocar Henrique. Tivemos oportunidades", comentou o técnico sobre as decisões após a expulsão de Cardona, do Atlético Nacional.

Ainda que tenha cobrado o time de maneira coletiva, Crespo elogiou jogadores quando perguntado sobre as individualidades. André Silva, autor do gol deste jogo, Cédric, que fechou a série de pênaltis e Rafael, que defendeu uma das cobranças, foram exaltados pelo treinador.

Crespo ainda guardou elogios para a torcida tricolor. Foram 57 mil são-paulinos no MorumBis, além de uma festa para recepcionar a delegação no entorno do estádio. "Eu agradeci aos jogadores. Uma noite inesquecível. Eu sou aquele menino que olhava a televisão e via o São Paulo de Telê Santana. Ser protagonista, estar no banco e acreditar que a gente podia classificar foi uma emoção muito grande. (A festa) faz lembrar um pouco o menino que a gente tem dentro."

Agora, o São Paulo encara LDU ou Botafogo, que jogam na quinta-feira, em Quito. Crespo não revela preferência, mas já irá analisar o que vem pela frente: "Amanhã, cervejinha, televisão, e olhar o rival. Vai ser bonito ter um dia livre depois de muito tempo."

No domingo, o São Paulo volta a campo, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Atlético-MG, no MorumBis, às 20h30.