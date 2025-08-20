Crespo celebra vaga do São Paulo na Libertadores, mas faz autocrítica: "Poderíamos ter jogado melhor"

O técnico Hernán Crespo celebrou a classificação suada do São Paulo nos pênaltis na noite desta terça-feira, mas reconheceu que o desempenho da equipe poderia ter sido melhor. O Tricolor venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, por 4 a 3, num Morumbis lotado, e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores.

"Fico muito feliz pela classificação, mas acho que o time poderia ter jogado melhor. Jogamos contra um time muito difícil, muito organizado e experiente. Jogamos um bom futebol em alguns momentos, mas podemos fazer mais coisas boas. Agora temos tempo para tentar melhorar, continuar nesse sonho que é a Copa Libertadores. Da outra parte, continuar a trabalhar para construir outra oportunidade para o que vem", afirmou Crespo em coletiva.

O São Paulo abriu o placar muito cedo. Com dois minutos de jogo, Cédric Soares bateu escanteio na primeira trave. Alan Franco desviou e a bola sobrou com André Silva no segundo poste, que cabeceou para o fundo das redes. O Tricolor, porém, não soube aproveitar o bom momento para aumentar a vantagem no placar.

Já no segundo tempo, Enzo Díaz cometeu pênalti e o Atlético Nacional deixou tudo igual, mas viu Cardona ser expulso após levar o segundo cartão amarelo. Com isso, o São Paulo disputou pouco mais de 15 minutos com um jogador a mais, e Crespo fez mudanças para deixar a equipe mais ofensiva.

"Sabia que com a superioridade numérica... se você for ver, mudamos. Coloquei o Ferreirinha na do André [Silva]. Porque imaginava que eles poderiam recuar e precisávamos de mais jogadas por dentro, com outra qualidade e outra técnica. E veríamos o que aconteceria com o jogo. Poderíamos ter feito o gol, mas não aconteceu, então decidimos tirar o Alan Franco e colocar o Henrique para nos dar o um contra um. Fomos perigosos, criamos chances, Ospina salvou em várias oportunidades. Não chegamos ao gol e tivemos que ir para os pênaltis", analisou.

Essa foi a primeira vez que Hernán Crespo vivenciou uma noite de Copa pelo São Paulo com o Morumbis lotado. Em sua primeira passagem, o treinador não chegou a ter tal experiência devido à pandemia de Covid-19, que levou à proibição de público nos estádios por determinado período.

"Eu agradeci a todos os jogadores pela noite que passamos aqui neste estádio. Era um Morumbis lotado, uma noite de Copa Libertadores. Sou aquele menino que assistia à televisão e via o São Paulo de Telê ser protagonista. Então estar ali no banco e acreditar que poderíamos nos classificar foi uma emoção grande", valorizou.

O treinador, inclusive, se surpreendeu com a festa da torcida na recepção ao ônibus. Os torcedores fizeram uma grande festa na chegada do elenco ao estádio, com sinalizadores, bandeirões e cânticos. Já dentro do Morumbis, ainda foi quebrado o recorde de público da temporada, com 57.559 vozes apoiando o Tricolor.

"Foi uma loucura. Tive até um pouco de medo, porque batiam no ônibus, na janela [risos]. Espero que seja forte [risos]. Mas foi legal, foi bonito. Uma loucura. Eu amo futebol por essas coisas. Eu poderia ficar em casa tranquilo, mas tenho que viver essas coisas. Ver a torcida, o Morumbis lotado, noite de Libertadores. E respeitar o menino que há dentro de nós e lembrar disso. Não esquecer nunca", comentou.

Com o resultado, o São Paulo conseguiu a tão sonhada revanche contra o Atlético Nacional, que havia eliminado o Tricolor na semifinal da Libertadores de 2016. A equipe são-paulina garantiu vaga nas quartas após o triunfo nos pênaltis, uma vez que o agregado do confronto terminou empatado em 1 a 1.

Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo ou a LDU-EQU para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Glorioso venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Crespo não escolhe adversários e brincou que tomará uma 'cervejinha' acompanhando os possíveis rivais.

"Amanhã, televisão assim, cervejinha, tranquilo, olhando o rival [risos]. O que acontece, acontece, mas vai ser bonito um dia livre depois de muito tempo. Vai chegar a noite, um dia tranquilo. Um bonito programa", concluiu o treinador tricolor.

Antes das quartas de final da Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. O Tricolor mede forças contra o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada da competição nacional.