Crespo avalia prioridades do São Paulo e mantém pés no chão por Libertadores: "Só um sonho"

O técnico Hernán Crespo evitou traçar novas prioridades para o São Paulo após a tão desejada vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Na última terça-feira, o Tricolor venceu o Atlético Nacional-COL nos pênaltis, por 4 a 3, no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final.

Em sua apresentação após o retorno ao clube, Crespo havia destacado que a urgência do São Paulo seria o Brasileirão, uma vez que o Tricolor vinha fazendo uma péssima campanha e se encontrava muito próximo à zona de rebaixamento do torneio.

Hoje, com a equipe são-paulina já em situação mais tranquila e brigando até pelo G4 da Série A, o treinador reavaliou as prioridades na temporada, mas não mudou de ideia. Ele manteve os pés no chão e ainda trata a Libertadores como apenas um "sonho".

"Nós tentamos priorizar melhorar e tentar jogar melhor esses tipos de jogos. Podemos fazer melhor, ser mais disciplinados para recuperar a bola, para jogar um jogo que nós gostamos, que já demonstramos, e temos que continuar a construir esse sonho durante o Brasileirão", analisou o argentino.

"A ideia é continuar no Brasileirão para construir uma nova oportunidade para o ano que vem. E para isso, precisamos melhorar. Enquanto continuamos na Libertadores, temos o direito de sonhar. Mas é só um sonho. Temos que continuar a trabalhar para que [mais] noites assim possam chegar", prosseguiu.

Como dito por Crespo, o São Paulo não trabalha, no momento, com a ideia de priorizar competições, mas sim com o intuito de apresentar um futebol melhor ao torcedor. O técnico, inclusive, admitiu que o desempenho da equipe esteve um pouco abaixo na última terça-feira.

É O LUCAS MOURA, IMPARÁVEL, VELOZ, EMBAÇADO! É TUDO! ESTÁ AQUI NA MINHA FRENTE!!!#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/URk52o15aK ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 20, 2025

O São Paulo abriu o placar cedo, mas não conseguiu criar para abrir uma vantagem maior no marcador. Já no segundo tempo, em um pênalti bobo cometido por Enzo Díaz, o Atlético Nacional deixou tudo igual. O Tricolor só voltou a pressionar e criar nos minutos finais, quando o time colombiano já estava com um a menos.

"Falei antes: fico muito feliz que tenhamos passado de fase, que chegamos nas quartas de final, mas acho que tem espaço para melhorar, podemos jogar melhor. Já demonstramos que podemos jogar melhor. Precisamos também jogar a Libertadores de um certo jeito. Acho que podemos e temos margem para fazê-lo. A ideia é tentar melhorar", disse o treinador.

O São Paulo conseguiu 'exorcizar um demônio' com a vitória na última terça-feira. O Tricolor teve a tão aguardada revanche contra o Atlético Nacional, que havia sido seu algoz na Libertadores de 2016. Crespo, porém, descartou qualquer sentimento vingativo e não inflamou a rivalidade.

"Eu sabia dessa situação, mas a comissão técnica e os atletas ninguém estava aqui. Talvez na arquibancada estivessem algum dos atletas [risos]. Acho que não tem que vingar ninguém, só criar novas oportunidades. Aproveitamos uma nova oportunidade e estamos felizes", concluiu o comandante.

Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo e LDU-EQU para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Glorioso venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Datas e horários da eliminatória ainda serão definidos pela Conmebol.

Antes disso, o São Paulo já volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. O Tricolor paulista enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do torneio nacional.