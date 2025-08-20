Coritiba anuncia Rodrigo Rodrigues, atacante que atuou no Mundial de Clubes
Nesta quarta-feira, o Coritiba anunciou a contratação do atacante Rodrigo Rodrigues, que atuava pelo Espérance, da Tunísia. Recentemente, o jogador de 29 anos disputou a Copa do Mundo de Clubes pelos tunisianos.
"Estou extremamente feliz com essa oportunidade. Chego em um momento importante da equipe e espero ajudar meus companheiros para que o clube alcance os objetivos traçados. A torcida pode ter certeza que irei me dedicar ao máximo e, claro, já estou na expectativa de jogar no Couto lotado", disse Rodrigo.
No Espérance desde 2023, o atacante disputou 52 jogos, balançou as redes em 16 oportunidades e contribuiu com seis passes para gol. No Mundial, participou dos três jogos da fase de grupos e enfrentou grandes clubes, como Flamengo e o campeão Chelsea.
Peça importante no acesso do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro, em 2023, Rodrigo volta ao futebol brasileiro com o mesmo objetivo, agora pelo Coxa.
O Coritiba volta a campo neste sábado, quando recebe o Remo, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Coritiba.