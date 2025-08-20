Corinthians triplica multa de Gui Amorim e vê joia protegida de assédio; veja valores

Atento após a saída de Kauê Furquim, o Corinthians agiu nos bastidores e celebrou, na última terça-feira, um aditivo contratual com o jovem meio-campista Guilherme, conhecido como Gui Amorim. O clube ampliou o salário do atleta e, consequentemente, aumentou o valor da multa rescisória.

O jogador de 17 anos vivia situação semelhante a Kauê. Um dos principais destaques das categorias de base do clube, o garoto tinha multa rescisória para o mercado interno estipulada em apenas R$ 14 milhões. A legislação vigente diz que o valor deve ser correspondente a duas mil vezes o salário do atleta.

A Gazeta Esportiva apurou que a validade do novo acordo se manteve até o fim de julho de 2027, mas o salário de Gui Amorim passou a ser cerca de três vezes maior do que o anterior. Ou seja, a multa saltou para aproximadamente R$ 42 milhões.

Os valores para times do exterior também aumentaram. A multa para clubes de fora do Brasil, antes avaliada em 40 milhões de euros, saltou para 50 milhões de euros (R$ 320 milhões).

Com isso, o Corinthians agora se vê protegido do assédio a Gui Amorim. A joia já era monitorada por times do Brasil e do exterior, inclusive pelo Grupo City. O Filho do Terrão também é agenciado pela Pro Manager, mesmo grupo que cuida da carreira de Furquim. Apesar das sondagens, ele demonstrou desejo de permanecer no Parque São Jorge.

O Timão também confirmou que, a partir de agora, poderá negociar renovações ou novos aditivos sem a presença de intermediários. Daqui para frente, a diretoria do clube deve direcionar as conversas aos pais do garoto.

Gui Amorim soma 16 gols e dez assistências em 31 jogos na atual temporada. Nenhum atleta da base do Corinthians, até o momento, possui mais participações em gols do que o meia em 2025.