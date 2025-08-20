Corinthians busca R$ 46 milhões a curto prazo para derrubar transfer ban e pagar Memphis

A diretoria do Corinthians tem uma ingrata missão para as próximas semanas. Em crise financeira, o clube precisa arrecadar cerca de R$ 46 milhões a curto prazo para derrubar o transfer ban e pagar os bônus contratuais do atacante Memphis Depay.

As metas vencem já nesta quarta-feira, dia 20 de agosto. Com 29 participações em gols e relacionado para, pelo menos, 70% dos jogos da equipe, o holandês tem R$ 11 milhões a receber. Conforme publicou o ge, o Corinthians tenta alongar a forma de pagamento.

Já no dia 9 de setembro, o Timão terá outro montante a depositar para Memphis. O clube precisa quitar a primeira parcela das luvas acertadas na contratação do jogador, no valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Apenas com o camisa 10, portanto, são R$ 23 milhões a ser pagos nas próximas semanas.

Além disso, o Corinthians trata como prioridade resolver o transfer ban da Fifa. O clube foi punido pela entidade máxima do futebol por conta de uma dívida de R$ 34 milhões com o Santos Laguna pela aquisição do zagueiro Félix Torres.

A diretoria alvinegra não possui recursos para quitar a pendência e tentou fazer um acordo com os mexicanos para parcelar os valores. O Santos Laguna, porém, irritado com o atraso provocado pela gestão de Augusto Melo, só irá aceitar o parcelamento diante de uma condição.

O clube deseja receber, como entrada, no mínimo 70% do valor total da dívida, ou seja, aproximadamente R$ 23,8 milhões à vista. O Corinthians se vê sem alternativas e prepara uma força-tarefa para arrecadar o montante e solucionar o problema.

Para isso, o Timão utilizaria a inesperada saída da jovem atacante Kauê Furquim ao Bahia. A transferência rendeu R$ 14 milhões aos cofres alvinegros que não estavam previstos no orçamento. Assim, o clube busca receitas para juntar os outros R$ 9,8 milhões.

O Corinthians se prepara para a sequência da temporada. ??? Assista completo ?? https://t.co/rUgA65nCMv#VaiCorinthians pic.twitter.com/Yy9ue3oPjV ? Corinthians (@Corinthians) August 19, 2025

Planos do Corinthians no mercado

A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians pretende derrubar o transfer ban o quanto antes para reforçar a equipe. Segundo informações obtidas pela reportagem, o objetivo é contratar mais dois atacantes assim que a sanção acabar.

Vale lembrar que o técnico Dorival Júnior disse em entrevistas recentes que, no ato de sua contratação, lhe foram prometidos pelo menos quatro reforços. Até o momento, o clube conseguiu não conseguiu atender o pedido e trouxe apenas um jogador: o atacante Vitinho.

Diante dos problemas financeiros e dos desfalques por lesão, como Yuri Alberto, Memphis e André Carrillo, o treinador passou a apostar em jovens das categorias de base do Corinthians.