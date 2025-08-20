Contra o Universitario, Palmeiras busca quebrar tabu de três anos no Allianz Parque

O Palmeiras recebe o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto acontece no Allianz Parque, onde o Verdão tenta quebrar um tabu que já dura três anos sem vitórias em jogos eliminatórios do torneio continental em sua casa.

A última vitória do Palmeiras em mata-mata da Libertadores como mandante foi em julho de 2022, quando goleou o Cerro Porteño por 5 a 0, também pelas oitavas de final. Desde então, o time acumulou seis empates e três eliminações no estádio.

Em 2022, o Verdão passou pelo Atlético-MG nos pênaltis, mas acabou eliminado nas semifinais diante do Athletico-PR, após derrota no jogo de ida e novo empate no Allianz Parque Já em 2023, igualdades contra Atlético-MG e Deportivo Pereira garantiram classificação, mas um novo empate diante do Boca Juniors levou à eliminação nos pênaltis.

Na temporada passada, a equipe perdeu para o Botafogo no jogo de ida e, apesar de buscar o empate no Allianz após estar perdendo por 2 a 0, acabou eliminada novamente.

Além da Libertadores, o Palmeiras também tropeçou em mata-matas recentes em casa, com derrotas para o Corinthians na final do Paulistão e para o mesmo rival na Copa do Brasil.

Apesar do retrospecto desfavorável, o Verdão entra em campo nesta quinta-feira com uma vantagem de 4 a 0 construída no jogo de ida e, assim, pode até perder por três gols de diferença que mesmo assim avança.