Confira os números de Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras, por seus últimos dois clubes

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, a contratação do goleiro Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. O atleta de 26 anos chegou ao Brasil no domingo, passou por exames e assinou um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até a metade de 2030.

Carlos Miguel esteve em campo, pela última vez, na vitória do Nottingham Forest sobre o Exeter City nos pênaltis por 3 a 2, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Na oportunidade, ele sofreu uma lesão muscular no segundo tempo e foi substituído por Mats Sels.

A lesão atrapalhou a continuidade do goleiro brasileiro no clube. Para completar, Carlos Miguel viu Sels realizar uma ótima campanha pelo Nottingham, destacando-se como um dos principais nomes da equipe.

Antes de seguir para o futebol inglês, o arqueiro atuou pelo Corinthians entre 2021 e 2024. Mesmo cotado como herdeiro de Cássio, acabou entrando em campo apenas 25 vezes pelo arquirrival Palmeiras.

No total, somando as passagens por Corinthians e Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou 28 partidas. Nesse período, sofreu 17 gols, registrou 109 defesas ? média de 3,9 por jogo ? e saiu de campo sem ser vazado em 15 oportunidades. Os dados são do Sofascore.

Carlos Miguel (26 anos) por Nottingham Forest e Corinthians: ?? 28 jogos

? 17 gols sofridos (0.61 /j!)

? 109 defesas (3.9 / j!)

? 87% bolas defendidas (!)

? 15 jogos sem sofrer gol (!)

? 1/3 pênaltis defendidos

?? 43% acerto no passe longo (!)

? Nota Sofascore 7.50 Novo... pic.twitter.com/XyynVUJnQa ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 19, 2025

A contratação de Carlos Miguel é vista pelo Palmeiras como um movimento de renovação, já que Weverton está com 37 anos e tem contrato com o Verdão até o fim de 2026. Marcelo Lomba, de 38 anos, tem vínculo com o clube apenas até o fim deste ano e deve deixar o clube depois disso.

Nesta janela, o Palmeiras também acabou vendendo o goleiro Mateus, que era a terceira opção no setor, para o Alverca, de Portugal. Com a saída da Cria da Academia, o Verdão promoveu Aranha, do sub-20. A chegada de Calos Miguel deve tirar espaço do jovem atleta por enquanto.