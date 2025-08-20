Topo

Esporte

Com um a menos, Benfica empata contra o Fenerbahçe pelos playoffs da Champions

20/08/2025 18h49

Nesta quarta-feira, com um homem a menos, o Benfica segurou o empate por a 0 a 0 com o  Fenerbahçe, pelo jogo de ida da quarta fase dos playoffs da Champions League, disputado em Istambul.

A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz. O confronto define o classificado para a fase principal do torneio.

Antes, o Benfica volta a campo para a terceira rodada do Campeonato Português, neste sábado, às 16h30, diante do Tondela, no Estádio da Luz. Já o Fenerbahçe recebe o Kocaelispor, pela terceira rodada do Turco, às 15h30.

O jogo

O Benfica chegou ao gol adversário logo no primeiro minuto. Após jogada pelo lado direito do ataque, Richard Ríos recebeu na entrada da área e finalizou, mas o goleiro Egribayat fez boa defesa.

O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas e, consequentemente, pouca bola rolando. Nos minutos finais, o Fenerbahçe conseguiu sair mais para o ataque, mas sem criar oportunidades.

Na etapa complementar, aos 25 minutos, Florentino Luís foi expulso. O volante, advertido minutos antes, cometeu falta em Anderson Talisca no meio-campo e recebeu o segundo amarelo, deixando o Benfica com um jogador a menos.

Aos 36 minutos, En-Nesyri chegou a balançar as redes para o Fenerbahçe, mas estava em posição de impedimento. Assim, o placar permaneceu inalterado.

Veja outros resultados pelos playoffs da Champions:

Basel 1 x 1 FC Copenhage

Bodo/Glimt 5 x 0 Strum Graz

Celtic Glasgow 0 x 0 Kairat Almaty

