Com um a menos, Benfica empata contra o Fenerbahçe pelos playoffs da Champions
Nesta quarta-feira, com um homem a menos, o Benfica segurou o empate por a 0 a 0 com o Fenerbahçe, pelo jogo de ida da quarta fase dos playoffs da Champions League, disputado em Istambul.
A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz. O confronto define o classificado para a fase principal do torneio.
Antes, o Benfica volta a campo para a terceira rodada do Campeonato Português, neste sábado, às 16h30, diante do Tondela, no Estádio da Luz. Já o Fenerbahçe recebe o Kocaelispor, pela terceira rodada do Turco, às 15h30.
O jogo
O Benfica chegou ao gol adversário logo no primeiro minuto. Após jogada pelo lado direito do ataque, Richard Ríos recebeu na entrada da área e finalizou, mas o goleiro Egribayat fez boa defesa.
O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas e, consequentemente, pouca bola rolando. Nos minutos finais, o Fenerbahçe conseguiu sair mais para o ataque, mas sem criar oportunidades.
Na etapa complementar, aos 25 minutos, Florentino Luís foi expulso. O volante, advertido minutos antes, cometeu falta em Anderson Talisca no meio-campo e recebeu o segundo amarelo, deixando o Benfica com um jogador a menos.
Aos 36 minutos, En-Nesyri chegou a balançar as redes para o Fenerbahçe, mas estava em posição de impedimento. Assim, o placar permaneceu inalterado.
Veja outros resultados pelos playoffs da Champions:
Basel 1 x 1 FC Copenhage
Bodo/Glimt 5 x 0 Strum Graz
Celtic Glasgow 0 x 0 Kairat Almaty