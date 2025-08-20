Topo

Com Pedro no banco, Flamengo define time para pegar o Inter; veja escalações

20/08/2025 20h13

Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro venceu a ida no Maracanã por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final.

O técnico Filipe Luís confirmou a escalação sem Pedro entre os titulares. O camisa 9 começa no banco, enquanto Bruno Henrique assume a referência ofensiva ao lado de Gonzalo Plata e Samuel Lino. Outra novidade é Arrascaeta, supenso na ida, de volta ao meio-campo, formando a trinca com Jorginho e Luiz Araújo. Royal, titular no jogo do Maracanã, dá espaço a Varela no 11 inicial.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Arrascaeta e Luiz Araújo; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Do outro lado, Roger Machado manteve a mesma formação da partida de ida. O Colorado aposta em Alan Patrick para municiar Wesley e Ricardo Mathias no ataque. A equipe segue desfalcada por Mercado, Carbonero, Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond, todos no departamento médico.

O Inter está escalado com: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

A arbitragem de Internacional x Flamengo é argentina: Darío Herrera apita, auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez. No VAR, a responsabilidade será de Hernán Mastrángelo.

