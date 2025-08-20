Topo

Esporte

Com novidades, Internacional divulga relacionados para duelo com Flamengo

20/08/2025 14h00

O Internacional divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O principal destaque é a presença do atacante Carbonero, que havia perdido os últimos jogos devido a uma lesão na coxa esquerda.

Após uma contusão em abril, Carbonero retornou no início de agosto, mas voltou a se lesionar na coxa esquerda. Ao todo, o atacante perdeu 20 jogos na temporada. Antes de se machucar, o colombiano havia disputado 22 jogos e marcado cinco gols.

Por outro lado, o Internacional segue com cinco desfalques: o goleiro Iván (artroscopia no joelho esquerdo), o zagueiro Mercado (lesão na panturrilha direita), os volantes Ronaldo (edema ósseo no joelho direito) e Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo), e o atacante Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

Assim, esta é a provável escalação do Colorado: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata (Carbonero), Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Na partida de ida, o Colorado perdeu por 1 a 0 e precisa vencer por qualquer resultado para, ao menos, levar a decisão para os pênaltis.

Veja os relacionados do Internacional para enfrentar o Flamengo

Goleiros: Anthoni e Rochet;

Laterais: Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre;

Zagueiros: Clayton, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;

Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Luis Otávio, Richard e Thiago Maia;

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Óscar Romero;

Atacantes: Borré, Carbonero, Enner Valencia, Ricardo Mathias, Vitinho e Wesley.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Carlos Miguel treina com o grupo e Abel ajusta marcação do Palmeiras por vaga na Libertadores

Carlos Prates aquece rumores sobre luta no UFC Rio com mensagem enigmática

Com novidades, Internacional divulga relacionados para duelo com Flamengo

Com Carlos Miguel em campo, Palmeiras faz treino tático antes de jogo da Libertadores; veja provável escalação

Barcelona procura alternativas para Liga dos Campeões, caso Camp Nou não reabra a tempo

Caio Borralho revela que deixaria UFC Paris para disputar título contra Chimaev

Transmissão ao vivo de Taubaté x Palmeiras pelo Paulistão Feminino: onde assistir

Chaveamento da Libertadores 2025 atualizado: veja como estão os confrontos

Canobbio volta a participar de gol pelo Fluminense e mantém boa fase

Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Flamengo hoje (20) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo