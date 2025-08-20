Com novidades, Internacional divulga relacionados para duelo com Flamengo

O Internacional divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O principal destaque é a presença do atacante Carbonero, que havia perdido os últimos jogos devido a uma lesão na coxa esquerda.

Após uma contusão em abril, Carbonero retornou no início de agosto, mas voltou a se lesionar na coxa esquerda. Ao todo, o atacante perdeu 20 jogos na temporada. Antes de se machucar, o colombiano havia disputado 22 jogos e marcado cinco gols.

Por outro lado, o Internacional segue com cinco desfalques: o goleiro Iván (artroscopia no joelho esquerdo), o zagueiro Mercado (lesão na panturrilha direita), os volantes Ronaldo (edema ósseo no joelho direito) e Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo), e o atacante Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

Assim, esta é a provável escalação do Colorado:

Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Na partida de ida, o Colorado perdeu por 1 a 0 e precisa vencer por qualquer resultado para, ao menos, levar a decisão para os pênaltis.

Veja os relacionados do Internacional para enfrentar o Flamengo

Goleiros: Anthoni e Rochet;



Laterais: Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre;



Zagueiros: Clayton, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;



Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Luis Otávio, Richard e Thiago Maia;



Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Óscar Romero;



Atacantes: Borré, Carbonero, Enner Valencia, Ricardo Mathias, Vitinho e Wesley.