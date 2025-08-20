Com Marcos Rocha, Grêmio segue preparação para enfrentar o Ceará no Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Grêmio intensificou a preparação para enfrentar o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado na noite da última terça, Marcos Rocha, ex-Palmeiras, fez seu primeiro treino como jogador do clube gaúcho.

A primeira parte do treinamento no CT Luiz Carvalho foi marcada por aquecimento com e sem bola, como corrida, arranques, condução de bola e troca de passes. Em seguida, três grupos mesclaram entre treinos de posse em espaço reduzido e exercícios físicos.

Já a segunda etapa foi de treino técnico e tático, comandada pelo técnico Mano Menezes. Com foco na saída de bola, zagueiros e volantes tiveram espaço de atuação limitado, visando a compactação do setor defensivo. No ataque, os atletas não tiveram restrições, podendo utilizar toda a metade ofensiva do campo.

O elenco gremista volta ao CT na manhã desta quinta-feira, às 10h (de Brasília), dará sequência à preparação para o duelo contra o Ceará. A bola rola neste sábado, às 21h, na Arena do Grêmio.