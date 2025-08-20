Com Carlos Miguel em campo, Palmeiras faz treino tático antes de jogo da Libertadores; veja provável escalação

O Palmeiras treinou mais uma vez na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Universitario-PER. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O goleiro Carlos Miguel, anunciado como reforço do clube na última terça-feira, participou pela primeira vez do treinamento integrado ao grupo depois de um trabalho específico para os goleiros com os preparadores da posição no campo anexo.

Antes, o arqueiro de 26 anos havia permanecido na parte interna da Academia para testes físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Carlos Miguel, porém, não fica à disposição para o jogo da Libertadores. Confirmando a vaga, o Palmeiras só poderá inscrevê-lo a partir da próxima fase.

O elenco realizou um treino técnico de marcação em espaço curto e, na sequência, jogos em campo reduzido com times de cinco jogadores em mais de 1h30 de treino.

Com isso, o Verdão pode, inclusive, perder por até três gols de diferença e mesmo assim avançar. Pensando na vantagem e na sequência da temporada, o treinador pode poupar alguns jogadores.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton (Lomba); Khellven, Bruno Fuchs (Gustavo Gómez), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Allan; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Para o duelo, o Palmeiras ainda conta com as baixas de Bruno Rodrigues (transição física), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Raphael Veiga (dores no púbis).