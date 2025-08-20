Topo

Esporte

Clima de 2ª família é trunfo para o Brasil no Mundial de ginástica rítmica

Conjunto da seleção de ginástica rítmica: Mariana Gonçalves, Nicole Pircio, Duda Arakaki, Sofia Madeira e Maria Paula Caminha - Divulgação/CBG
Conjunto da seleção de ginástica rítmica: Mariana Gonçalves, Nicole Pircio, Duda Arakaki, Sofia Madeira e Maria Paula Caminha Imagem: Divulgação/CBG
do UOL

André Zajdenweber

Colaboração para o UOL

20/08/2025 05h30

O clima de "segunda família" é um dos trunfos para o sucesso da seleção brasileira de ginástica rítmica, que agora espera ser campeã em casa. Pela primeira vez, o Mundial da modalidade será sediado no Brasil: começa hoje e vai até domingo na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O conjunto que vai disputar o Mundial é formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas já se acostumaram a passar boa parte do tempo umas com as outras porque moram em Aracaju (SE), onde fica o Centro de Treinamento.

Relacionadas

Brasil projeta ginástica rítmica 'furando bolha' com Mundial e mira legado

Em nome da mãe: a nadadora que, 'sozinha', representa um país no Pan Júnior

Além dos treinos, vão à praia, fazem compras no shopping e assistem filmes, quase sempre todas juntas. Mas os laços da relação não aparecem somente na hora da diversão.

De estados e realidades diferentes, as brasileiras aproveitam a confiança para se abrirem sobre as trajetórias que tiveram até chegar onde estão hoje.

"Como a gente mora junto, acaba se entrosando nessas experiências. E elas me ajudam completamente. Lá no dia dia, se tornam uma família, a gente vira irmã. Lá (no CT) é muito tranquilo, são todas muito receptivas e carinhosas. Então, para mim, foi uma adaptação super legal, porque me acolheram realmente como uma irmã", disse Mariana Gonçalves, de 20 anos.

"Acho que no conjunto, especialmente, quanto mais tempo você está junto com suas companheiras, melhor vai ficando. E a gente se entende muito bem, sabe? Acho que essa experiência é muito importante para a ginástica rítmica, de entender os processos, ter paciência uma com as outras também é muito legal", afirmou Duda Arakaki, capitã da seleção.

Mas não é só no conjunto. Bárbara Galvão, reserva da equipe, também exaltou a parceria.

"É uma troca muito legal entre a gente. Cada uma de um estado, de uma idade e de uma criação diferente. E a gente mora juntas, vive juntas, sai juntas, estuda juntas, faz tudo junto. Isso é muito bom, porque a gente tem acesso a outros tipos de cultura e de vivências. E a gente vai cada vez se misturando, pegando o melhor de cada um e se tornando um só."

O conjunto chega em alta para o Mundial após conseguir três ouros no Mundial de Portimão (Portugal) e um ouro e um bronze na etapa da World Challenge Cup — em Milão (Itália).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Crespo avalia prioridades do São Paulo e mantém pés no chão por Libertadores: "Só um sonho"

Cartões evitáveis? Veja como Neymar chegou à suspensão no Santos

De Ridder se oferece para enfrentar Chimaev no UFC 321 em Abu Dhabi

Confira os números de Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras, por seus últimos dois clubes

Centroavantes não marcaram gols durante passagem de Cleber Xavier pelo Santos

Contra o Universitario, Palmeiras busca quebrar tabu de três anos no Allianz Parque

Hall da Fama do UFC, Frankie Edgar deixa a aposentadoria e estreia no boxe sem luvas

Corinthians triplica multa de Gui Amorim e vê joia protegida de assédio; veja valores

Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Nova patrocinadora do Fla atuou no alerta sobre apostas em Bruno Henrique

Após recorde, Fábio relembra saída do Cruzeiro: 'Achavam que era o fim'