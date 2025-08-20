Topo

Esporte

Chaveamento da Libertadores 2025 atualizado: veja como estão os confrontos

André Silva e Alan Franco celebram gol do São Paulo sobre o Atlético Nacional em jogo da Libertadores - REUTERS/Jorge Silva
André Silva e Alan Franco celebram gol do São Paulo sobre o Atlético Nacional em jogo da Libertadores Imagem: REUTERS/Jorge Silva
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 13h26

O primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores 2025 foi conhecido na noite de ontem.

O que aconteceu

Duelo argentino confirmado nas quartas. Com o 3 a 1 sobre o Peñarol no El Cilindro, o Racing vai enfrentar o Vélez Sarsfield, que eliminou o Fortaleza após o 2 a 0 em casa.

O São Paulo eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis, no Morumbis. O Tricolor terá pela frente Botafogo ou LDU. Os cariocas venceram a ida por 1 a 0, no Rio.

Mais dois jogos movimentam a Libertadores hoje. Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam às 19h, enquanto Internacional e Flamengo entram em campo às 21h30, no Beira-Rio.

Quem enfrenta quem nas quartas

  • Vélez Sarsfield x Racing
  • São Paulo (enfrenta Botafogo ou LDU)
  • Internacional x Flamengo (enfrenta Cerro Porteño ou Estudiantes)
  • Palmeiras x Universitario (enfrenta River Plate ou Libertad)


Jogos das oitavas de final (volta)

20 de agosto (quarta-feira)

  • 19h - Estudiantes x Cerro Porteño
  • 21h30 - Internacional x Flamengo

21 de agosto (quinta-feira)

  • 19h - LDU x Botafogo
  • 21h30 - River Plate x Libertad
  • 21h30 - Palmeiras x Universitario

Premiações Libertadores 2025

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)

