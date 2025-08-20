Chaveamento da Libertadores 2025 atualizado: veja como estão os confrontos
O primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores 2025 foi conhecido na noite de ontem.
O que aconteceu
Duelo argentino confirmado nas quartas. Com o 3 a 1 sobre o Peñarol no El Cilindro, o Racing vai enfrentar o Vélez Sarsfield, que eliminou o Fortaleza após o 2 a 0 em casa.
O São Paulo eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis, no Morumbis. O Tricolor terá pela frente Botafogo ou LDU. Os cariocas venceram a ida por 1 a 0, no Rio.
Mais dois jogos movimentam a Libertadores hoje. Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam às 19h, enquanto Internacional e Flamengo entram em campo às 21h30, no Beira-Rio.
Quem enfrenta quem nas quartas
- Vélez Sarsfield x Racing
- São Paulo (enfrenta Botafogo ou LDU)
- Internacional x Flamengo (enfrenta Cerro Porteño ou Estudiantes)
- Palmeiras x Universitario (enfrenta River Plate ou Libertad)
Jogos das oitavas de final (volta)
20 de agosto (quarta-feira)
- 19h - Estudiantes x Cerro Porteño
- 21h30 - Internacional x Flamengo
21 de agosto (quinta-feira)
- 19h - LDU x Botafogo
- 21h30 - River Plate x Libertad
- 21h30 - Palmeiras x Universitario
Premiações Libertadores 2025
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)