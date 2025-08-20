Centroavantes não marcaram gols durante passagem de Cleber Xavier pelo Santos

O trabalho de Cleber Xavier no Santos ficou marcado pela dificuldade ofensiva. Os centroavantes da equipe passaram em branco ao longo de toda a trajetória do técnico na Vila Belmiro.

Tiquinho Soares, Deivid Washington e Luca Meirelles: nenhum dos três conseguiu marcar um gol sequer durante os 15 compromissos com o comandante no banco de reservas.

Deivid Washington foi quem mais recebeu oportunidades. Foram 12 jogos, sendo seis como titular. Tiquinho foi acionado em 11 duelos, dos quais começou jogando seis. Luca, por sua vez, entrou em campo seis vezes, todas saindo do banco de reservas.

A última vez que um centroavante do Santos marcou um gol foi no dia 27 de abril, com Deivid Washington, na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Brasileirão. Esse, aliás, foi o último jogo antes de Cleber Xavier assumir.

Com o treinador, o Peixe anotou apenas 14 tentos em 15 partidas. Ou seja, uma média de 0,93 gol por jogo. Foram seis compromissos com o ataque zerado.

Agora, a diretoria corre atrás de um novo comandante, mas ainda não se acertou com ninguém. Jorge Sampaoli, que passou pelo clube em 2019, é o nome mais cotado no momento.

O Santos encara o Bahia no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time está em 15º lugar, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.