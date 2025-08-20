Cartões evitáveis? Veja como Neymar chegou à suspensão no Santos

O Santos não poderá contar com Neymar na partida contra o Bahia, no próximo domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O camisa 10 recebeu a terceira advertência no último domingo, na goleada de 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis. O craque foi punido por Ramon Abatti Abel por exagerar na reclamação, ainda no primeiro tempo.

Antes disso, Neymar também recebeu amarelos na derrota de 1 a 0 para o Fluminense e na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude.

Contra os cariocas, na terceira rodada do Brasileirão, o meia-atacante foi advertido aos 15 minutos da etapa final, por dar uma cotovelada em Samuel Xavier. O santista estava com a bola dominada, mas ficou incomodado com a marcação do lateral e o agrediu.

Já diante dos gaúchos, pela 18ª rodada da Série A, Neymar entrou para a caderneta do árbitro depois de chutar a bola com o jogo paralisado, aos seis do segundo tempo.

Com estes três cartões, portanto, o ídolo alvinegro está suspenso para a partida contra o Bahia, no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador.

O jogo cresceu em importância após a goleada sofrida para o Vasco. O clube se reaproximou da zona do rebaixamento, e Cleber Xavier foi demitido do comando técnico.

Essa será a segunda vez que Neymar cumprirá suspensão no Brasileirão. Ele também foi desfalque na vitória de 3 a 2 sobre o Fortaleza, fora de casa, pela 12ª rodada, no dia 12 de junho. No jogo anterior, no revés de 1 a 0 para o Botafogo, o astro foi expulso. Na ocasião, deu um pontapé no adversário e fez um gol com a mão, gerando dois amarelos.