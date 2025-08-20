Carlos Prates aquece rumores sobre luta no UFC Rio com mensagem enigmática

O UFC Rio não para de ganhar reforços a cada dia que passa. E o próximo astro do MMA brasileiro que pode ser confirmado para o card programado para acontecer no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ), é o lutador paulista Carlos Prates, atual 9º colocado no ranking meio-médio (77 kg) da organização.

Depois de nocautear Geoff Neal no UFC 319, no último sábado (16), o atleta da 'Fighting Nerds' pediu uma vaga no card da 'Cidade Maravilhosa' e, imediatamente, recebeu um retorno positivo do presidente da liga, Dana White. Desde então, a expectativa dos fãs pela participação de Prates no UFC Rio aumentou, ainda mais após a mais recente postagem do lutador paulista nas redes sociais, com direito a uma mensagem enigmática.

"Grandes coisas estão chegando", escreveu Prates na legenda da publicação, na qual também marcou o UFC e adicionou um emoji de telefone (veja abaixo ou clique aqui).

Card estrelado

Apesar de se tratar de uma edição 'Fight Night', em que os principais astros da companhia normalmente não fazem parte, o card do UFC Rio está sendo construído com diversos lutadores de renome do MMA brasileiro, como os ex-campeões Charles Do Bronx e Deiveson Figueiredo, por exemplo. Uma possível adição de Carlos Prates, que é visto como uma das apostas da divisão meio-médio para o futuro, daria ainda mais peso para o evento do dia 11 de outubro, na Cidade Maravilhosa.

