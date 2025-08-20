Topo

Carlos Miguel treina com o grupo e Abel ajusta marcação do Palmeiras por vaga na Libertadores

20/08/2025

Com uma ampla vantagem para se garantir à próxima etapa da Libertadores, o Palmeiras finalizou a sua preparação para o confronto com o Universitário, do Peru, que acontece nesta quinta. O recém-contratado goleiro Carlos Miguel participou pela primeira vez do treinamento integrado com o grupo e os ajustes na marcação foram o destaque da atividade desta quarta-feira.

Em mais de 1h30 de atividades, o elenco realizou um treino técnico de marcação em espaço curto e, na sequência, jogos em campo reduzido com times de cinco jogadores. Após vencer o confronto de ida das oitavas de final, em Lima, por 4 a 0, os palmeirenses têm uma larga vantagem para confirmar sua permanência no torneio (se classificam mesmo com derrota por três de diferença).

Diante deste cenário, o treinador e sua comissão técnica estudam a possibilidade de poupar os titulares mais desgastados e mandar a campo um time misto para enfrentar o rival peruano.

Carlos Miguel realizou um trabalho específico para os goleiros com os preparadores da posição no campo anexo e depois se integrou ao grupo para o restante da movimentação. Como não está regularizado, ele não poderá atuar pelo jogo de volta das oitavas.

O lateral-direito Khellven, que fez o seu primeiro jogo pelo clube na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, comentou a importância de encarar os peruanos no estádio palmeirense.

"A energia do Allianz Parque é a melhor possível. Estamos nos preparando muito bem durante a semana para fazer uma grande apresentação nesta quinta-feira", comentou o jogador, que já atuou por alguns minutos contra o Ceará na arena palmeirense.

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos e liderança isolada do Grupo G com 18 pontos, a equipe de Abel Ferreira vai em busca da oitava vitória na Libertadores nesta edição.

Carlos Miguel treina com o grupo e Abel ajusta marcação do Palmeiras por vaga na Libertadores

