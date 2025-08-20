Canobbio volta a participar de gol pelo Fluminense e mantém boa fase

O uruguaio Agustín Canobbio foi um dos destaques da classificação do Fluminense às quartas de final da Sul-Americana. Na última terça-feira, o atacante deu uma assistência na vitória sobre o América de Cali, por 2 a 0, no Maracanã.

Aos dez minutos do segundo tempo da partida, Canobbio fez boa jogada pela direita e encontrou Martinelli, que bateu forte para marcar o segundo gol do time mandante.

Com a assistência, o uruguaio alcançou sua quarta participação em gol nos últimos cinco jogos pelo Fluminense. Além do passe para o tento, ele também anotou três bolas na rede no período.

? Agustín Canobbio participou de 4 gols nos últimos 5 jogos do @FluminenseFC! ??? ?? 5 jogos

?? 3 gols (!)

?? 1 assistência

? 85 mins p/ participar de gol (!)

? 2 grandes chances criadas

? 6 passes decisivos

? 9 finalizações (4 no gol)

? 19 duelos ganhos

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/JHx2VMAXdY ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 20, 2025

De acordo com dados do Sofascore, Canobbio precisou de 85 minutos para participar de um gol do time carioca nestes cinco jogos. O jogador teve duas grandes chances criadas, seis passes decisivos, nove finalizações e 19 duelos ganhos.

Além de ter sido importante na volta, Canobbio também ajudou diretamente o Fluminense a conquistar a vitória no jogo de ida. O atleta marcou o segundo gol do triunfo por 2 a 1, na Colômbia, que deu vantagem para os cariocas.

O atacante ainda balançou as redes contra Internacional, pela volta da Copa do Brasil, e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o uruguaio marcou nove gols e distribuiu três assistências na temporada.

Próximo jogo de Canobbio

Canobbio espera manter a boa fase no próximo sábado, quando o Fluminense visita o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola no estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 16h (de Brasília).