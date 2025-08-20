Canobbio volta a participar de gol pelo Fluminense e mantém boa fase
O uruguaio Agustín Canobbio foi um dos destaques da classificação do Fluminense às quartas de final da Sul-Americana. Na última terça-feira, o atacante deu uma assistência na vitória sobre o América de Cali, por 2 a 0, no Maracanã.
Aos dez minutos do segundo tempo da partida, Canobbio fez boa jogada pela direita e encontrou Martinelli, que bateu forte para marcar o segundo gol do time mandante.
Com a assistência, o uruguaio alcançou sua quarta participação em gol nos últimos cinco jogos pelo Fluminense. Além do passe para o tento, ele também anotou três bolas na rede no período.
De acordo com dados do Sofascore, Canobbio precisou de 85 minutos para participar de um gol do time carioca nestes cinco jogos. O jogador teve duas grandes chances criadas, seis passes decisivos, nove finalizações e 19 duelos ganhos.
Além de ter sido importante na volta, Canobbio também ajudou diretamente o Fluminense a conquistar a vitória no jogo de ida. O atleta marcou o segundo gol do triunfo por 2 a 1, na Colômbia, que deu vantagem para os cariocas.
O atacante ainda balançou as redes contra Internacional, pela volta da Copa do Brasil, e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o uruguaio marcou nove gols e distribuiu três assistências na temporada.
Próximo jogo de Canobbio
Canobbio espera manter a boa fase no próximo sábado, quando o Fluminense visita o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola no estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 16h (de Brasília).