Topo

Esporte

Canobbio volta a participar de gol pelo Fluminense e mantém boa fase

20/08/2025 13h17

O uruguaio Agustín Canobbio foi um dos destaques da classificação do Fluminense às quartas de final da Sul-Americana. Na última terça-feira, o atacante deu uma assistência na vitória sobre o América de Cali, por 2 a 0, no Maracanã.

Aos dez minutos do segundo tempo da partida, Canobbio fez boa jogada pela direita e encontrou Martinelli, que bateu forte para marcar o segundo gol do time mandante.

Com a assistência, o uruguaio alcançou sua quarta participação em gol nos últimos cinco jogos pelo Fluminense. Além do passe para o tento, ele também anotou três bolas na rede no período.


De acordo com dados do Sofascore, Canobbio precisou de 85 minutos para participar de um gol do time carioca nestes cinco jogos. O jogador teve duas grandes chances criadas, seis passes decisivos, nove finalizações e 19 duelos ganhos.

Além de ter sido importante na volta, Canobbio também ajudou diretamente o Fluminense a conquistar a vitória no jogo de ida. O atleta marcou o segundo gol do triunfo por 2 a 1, na Colômbia, que deu vantagem para os cariocas.

O atacante ainda balançou as redes contra Internacional, pela volta da Copa do Brasil, e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o uruguaio marcou nove gols e distribuiu três assistências na temporada.

Próximo jogo de Canobbio

Canobbio espera manter a boa fase no próximo sábado, quando o Fluminense visita o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola no estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 16h (de Brasília).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Canobbio volta a participar de gol pelo Fluminense e mantém boa fase

Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Flamengo hoje (20) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Calderano x Wen Ruibo pelo Europe Smash: onde assistir

Sport oficializa saídas de dois jogadores ex-Corinthians

Técnicos de futebol italianos pedem suspensão de Israel à Fifa devido à guerra em Gaza

Flamengo é favoritaço contra o Inter na Libertadores? Colunistas debatem

Ex-Santos, Patati se torna a contratação mais cara da história de time holandês; veja valores

Lavieri descarta favorecimento ao Flamengo por novo patrocinador

Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: 'Real Madrid das Américas'

Saúde de Sinner entra em foco antes do Aberto dos EUA