Canobbio e Serna ganham protagonismo no ataque do Fluminense após saída de Arias

20/08/2025 19h35

Canobbio e Serna vêm assumindo o protagonismo ofensivo do Fluminense nos últimos jogos. Segundo o Sofascore, a dupla soma oito participações em gols nos seis compromissos mais recentes em que atuou junto: o uruguaio marcou três vezes e deu uma assistência, enquanto o colombiano balançou a rede uma vez e distribuiu três passes decisivos.

Na última terça, os dois voltaram a contribuir. No Maracanã, o Tricolor venceu o América de Cali por 2 a 0 e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana com 4 a 1 no agregado. O adversário da próxima fase será o vencedor do duelo entre Lanús e Central Córdoba, que se enfrentam nesta quarta, às 21h30 (de Brasília).

O crescimento da dupla ocorre justamente após a saída de Jhon Arias, que comandava o ataque tricolor e foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, em julho.


O colombiano deixou o clube após cinco temporadas, 230 jogos, 47 gols e 55 assistências, tendo sido peça-chave nas conquistas da Libertadores (2023), da Recopa (2024) e do Campeonato Carioca (2022 e 2023).

Enquanto Arias abriu caminho para a Europa, Canobbio e Serna se apresentam como novas referências técnicas do time de Renato Gaúcho, que segue vivo em três frentes. Além da Sul-Americana, o Flu está nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, e ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 27 pontos.

O próximo desafio será neste sábado, às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do campeonato nacional.

