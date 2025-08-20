Canobbio e Serna ganham protagonismo no ataque do Fluminense após saída de Arias

Canobbio e Serna vêm assumindo o protagonismo ofensivo do Fluminense nos últimos jogos. Segundo o Sofascore, a dupla soma oito participações em gols nos seis compromissos mais recentes em que atuou junto: o uruguaio marcou três vezes e deu uma assistência, enquanto o colombiano balançou a rede uma vez e distribuiu três passes decisivos.

Na última terça, os dois voltaram a contribuir. No Maracanã, o Tricolor venceu o América de Cali por 2 a 0 e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana com 4 a 1 no agregado. O adversário da próxima fase será o vencedor do duelo entre Lanús e Central Córdoba, que se enfrentam nesta quarta, às 21h30 (de Brasília).

O crescimento da dupla ocorre justamente após a saída de Jhon Arias, que comandava o ataque tricolor e foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, em julho.

Existe vida pós-Jhon Arias? ?? Canobbio e Serna já somam 8 participações em gols nos últimos 6 jogos atuando juntos e vêm assumindo o protagonismo do ataque tricolor na temporada! ?????#Canobbio #Serna #Fluminense #Futebol #Sofascore pic.twitter.com/lkTWtjglbj ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 20, 2025

O colombiano deixou o clube após cinco temporadas, 230 jogos, 47 gols e 55 assistências, tendo sido peça-chave nas conquistas da Libertadores (2023), da Recopa (2024) e do Campeonato Carioca (2022 e 2023).

Enquanto Arias abriu caminho para a Europa, Canobbio e Serna se apresentam como novas referências técnicas do time de Renato Gaúcho, que segue vivo em três frentes. Além da Sul-Americana, o Flu está nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, e ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 27 pontos.

O próximo desafio será neste sábado, às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do campeonato nacional.