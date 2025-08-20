Caio Borralho revela que deixaria UFC Paris para disputar título contra Chimaev

Escalado para enfrentar Nassourdine Imavov no UFC Paris, em 6 de setembro, Caio Borralho surpreendeu ao revelar que abriria mão do confronto caso fosse convocado para disputar o cinturão dos médios (84 kg) em outubro, no UFC 321 marcado para Abu Dhabi. O brasileiro deixou claro que, caso receba a oportunidade de enfrentar Khamzat Chimaev, atual campeão da categoria, aceitaria o desafio sem hesitar.

Durante participação no canal 'Laerte Vianna na Área - MMA', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' não poupou críticas ao rival francês e reforçou sua disposição em mudar de rumo, caso o Ultimate opte por realocar sua participação. Segundo ele, disputar o título mundial está acima de qualquer outro compromisso neste momento da carreira.

"Se o UFC mandar o Imavov tomar no c*** e me oferecer essa luta de outubro, eu largo essa luta de Paris e vou para essa luta de outubro para disputar o cinturão. Eu quero é que o Imavov vá se ferrar para lá", disparou Borralho.

Com uma sequência positiva no UFC, o maranhense já vinha se consolidando como candidato ao 'title shot'. A vitória recente de Chimaev sobre Dricus Du Plessis para conquistar o título abriu caminho para novos desafiantes, e 'The Natural' se coloca como um dos nomes mais prontos para o desafio.

Clima quente

As provocações de Borralho não se restringiram ao desejo de trocar de adversário. Ao ser questionado sobre Imavov, o brasileiro elevou o tom e criticou duramente o comportamento do rival dentro do UFC, além de minimizar suas conquistas recentes.

"Ele que fique chupando dedo. Primeiro, ele não merece disputar o cinturão. Segundo, ele é um cara que dá trabalho para cacete ao UFC, fica escolhendo luta. O máximo que ele fez foi nocautear o Adesanya idoso e em final de carreira", disse.

Apesar das declarações contundentes, o duelo entre Borralho e Imavov segue oficialmente mantido para o card em Paris. Atual segundo colocado no ranking dos médios, o francês pode consolidar sua posição com uma vitória, enquanto o brasileiro, atualmente em sétimo, mira o top 3 da divisão caso saia vencedor.

