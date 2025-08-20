Topo

Esporte

Caio Borralho revela que deixaria UFC Paris para disputar título contra Chimaev

20/08/2025 13h33

Escalado para enfrentar Nassourdine Imavov no UFC Paris, em 6 de setembro, Caio Borralho surpreendeu ao revelar que abriria mão do confronto caso fosse convocado para disputar o cinturão dos médios (84 kg) em outubro, no UFC 321 marcado para Abu Dhabi. O brasileiro deixou claro que, caso receba a oportunidade de enfrentar Khamzat Chimaev, atual campeão da categoria, aceitaria o desafio sem hesitar.

Durante participação no canal 'Laerte Vianna na Área - MMA', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' não poupou críticas ao rival francês e reforçou sua disposição em mudar de rumo, caso o Ultimate opte por realocar sua participação. Segundo ele, disputar o título mundial está acima de qualquer outro compromisso neste momento da carreira.

"Se o UFC mandar o Imavov tomar no c*** e me oferecer essa luta de outubro, eu largo essa luta de Paris e vou para essa luta de outubro para disputar o cinturão. Eu quero é que o Imavov vá se ferrar para lá", disparou Borralho.

Com uma sequência positiva no UFC, o maranhense já vinha se consolidando como candidato ao 'title shot'. A vitória recente de Chimaev sobre Dricus Du Plessis para conquistar o título abriu caminho para novos desafiantes, e 'The Natural' se coloca como um dos nomes mais prontos para o desafio.

Clima quente

As provocações de Borralho não se restringiram ao desejo de trocar de adversário. Ao ser questionado sobre Imavov, o brasileiro elevou o tom e criticou duramente o comportamento do rival dentro do UFC, além de minimizar suas conquistas recentes.

"Ele que fique chupando dedo. Primeiro, ele não merece disputar o cinturão. Segundo, ele é um cara que dá trabalho para cacete ao UFC, fica escolhendo luta. O máximo que ele fez foi nocautear o Adesanya idoso e em final de carreira", disse.

Apesar das declarações contundentes, o duelo entre Borralho e Imavov segue oficialmente mantido para o card em Paris. Atual segundo colocado no ranking dos médios, o francês pode consolidar sua posição com uma vitória, enquanto o brasileiro, atualmente em sétimo, mira o top 3 da divisão caso saia vencedor.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Com Carlos Miguel em campo, Palmeiras faz treino tático antes de jogo da Libertadores; veja provável escalação

Barcelona procura alternativas para Liga dos Campeões, caso Camp Nou não reabra a tempo

Caio Borralho revela que deixaria UFC Paris para disputar título contra Chimaev

Transmissão ao vivo de Taubaté x Palmeiras pelo Paulistão Feminino: onde assistir

Chaveamento da Libertadores 2025 atualizado: veja como estão os confrontos

Canobbio volta a participar de gol pelo Fluminense e mantém boa fase

Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Flamengo hoje (20) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Calderano x Wen Ruibo pelo Europe Smash: onde assistir

Sport oficializa saídas de dois jogadores ex-Corinthians

Técnicos de futebol italianos pedem suspensão de Israel à Fifa devido à guerra em Gaza