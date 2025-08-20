Topo

Brasil fecha preparação para AmeriCup com título da Copa Latina

20/08/2025 00h02

A Seleção Brasileira masculina de basquete chega embalada para a AmeriCup 2025. Nesta terça-feira, o time comandado por Aleksandar Petrovic venceu o Uruguai por 86 a 77 e conquistou o título da Copa Latina, no Panamá, torneio amistoso que serviu como última etapa de preparação antes da competição continental.

O triunfo na Arena Roberto Durán coroou uma campanha segura do Brasil, que já havia batido a Argentina na estreia, por 89 a 65. Contra os uruguaios, a equipe mostrou novamente intensidade desde o início, abriu vantagem em dígitos duplos no primeiro tempo e, mesmo vendo a diferença diminuir, não esteve atrás no placar em nenhum momento.

Georginho foi o destaque técnico da partida, ditando o ritmo com infiltrações, bolas de três, enterradas e presença física. Yago Mateus cresceu no último período e terminou como cestinha, com 16 pontos. Bruno Caboclo (15), Lucas Dias (12) e Vitor Benite (11) também tiveram papel importante, especialmente Benite, eficiente nas bolas de longa distância. Petrovic aproveitou para rodar bastante o elenco, dando minutos a quase todos os jogadores convocados - apenas Léo Meindl não entrou em quadra.

Com o título, o Brasil parte confiante para a AmeriCup, que será disputada em Manágua, na Nicarágua. A estreia acontece já neste sábado, às 16h10 (de Brasília), novamente contra o Uruguai, com transmissão da ESPN. O grupo brasileiro ainda conta com Bahamas e Estados Unidos.

Vice-campeã em 2022, em Recife, a Seleção busca encerrar um jejum que dura desde 2009, quando conquistou sua última AmeriCup. A edição de 2025 reúne 12 países, divididos em três grupos. As duas melhores equipes de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final.

Programação do Brasil na AmeriCup 2025:

  • 23/08 - Brasil x Uruguai - 16h10

  • 24/08 - Brasil x Bahamas - 18h40

  • 26/08 - Brasil x Estados Unidos - 22h10

