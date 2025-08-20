Brasil fecha preparação para AmeriCup com título da Copa Latina

A Seleção Brasileira masculina de basquete chega embalada para a AmeriCup 2025. Nesta terça-feira, o time comandado por Aleksandar Petrovic venceu o Uruguai por 86 a 77 e conquistou o título da Copa Latina, no Panamá, torneio amistoso que serviu como última etapa de preparação antes da competição continental.

O triunfo na Arena Roberto Durán coroou uma campanha segura do Brasil, que já havia batido a Argentina na estreia, por 89 a 65. Contra os uruguaios, a equipe mostrou novamente intensidade desde o início, abriu vantagem em dígitos duplos no primeiro tempo e, mesmo vendo a diferença diminuir, não esteve atrás no placar em nenhum momento.

Georginho foi o destaque técnico da partida, ditando o ritmo com infiltrações, bolas de três, enterradas e presença física. Yago Mateus cresceu no último período e terminou como cestinha, com 16 pontos. Bruno Caboclo (15), Lucas Dias (12) e Vitor Benite (11) também tiveram papel importante, especialmente Benite, eficiente nas bolas de longa distância. Petrovic aproveitou para rodar bastante o elenco, dando minutos a quase todos os jogadores convocados - apenas Léo Meindl não entrou em quadra.

Com o título, o Brasil parte confiante para a AmeriCup, que será disputada em Manágua, na Nicarágua. A estreia acontece já neste sábado, às 16h10 (de Brasília), novamente contra o Uruguai, com transmissão da ESPN. O grupo brasileiro ainda conta com Bahamas e Estados Unidos.

Vice-campeã em 2022, em Recife, a Seleção busca encerrar um jejum que dura desde 2009, quando conquistou sua última AmeriCup. A edição de 2025 reúne 12 países, divididos em três grupos. As duas melhores equipes de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final.

