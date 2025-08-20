Topo

Esporte

Botafogo desembarca no Equador para decisão pela Libertadores

20/08/2025 08h44

Na madrugada desta quarta-feira, o Botafogo desembarcou em Quito, capital do Equador, para jogar sua vida na Libertadores. A equipe enfrenta a LDU nesta quinta, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio sul-americano. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Para o jogo, o técnico Davide Ancelotti conta com os retornos do zagueiro David Ricardo, do volante Newton e do atacante Arthur Cabral. Por outro lado, Bastos (joelho esquerdo), Kaio Pantaleão (coxa direita) e Cuiabano (tornozelo esquerdo) são desfalques.

Assim, uma provável escalação do Botafogo tem: John; Alex Telles, David Ricardo, Barboza e Vitinho; Newton, Marlon Freitas, Montoro, Savarino e Artur; Arthur Cabral. 


Atual campeão da Libertadores, o Botafogo venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol relâmpago marcado por Artur. A equipe alvinegra precisa de apenas um empate para se classificar às quartas de final no tempo normal.

Caso avance, o time carioca enfrentará o São Paulo na próxima fase, como na edição passada, em que se deu melhor. O Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis nesta terça.

O Botafogo visa se recuperar da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

