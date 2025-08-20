Topo

Esporte

Botafogo abre venda de ingressos para duelo contra o RB Bragantino

20/08/2025 21h09

O Botafogo divulgou, nesta quarta-feira, a abertura da venda online de ingressos do jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Glorioso podem adquirir seus ingressos por meio do site botafogo.com.br/ingresso.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionará na seguinte ordem: Plano Glorioso (20/08, às 12h), Plano Alvinegro ( 20/08, às 18h), Plano Preto (21/08, às 10h), Plano Branco (22/08, às 10h), Público Geral Online (26/08, às 12h) e Venda Física (29/08, às 9h).

O confronto, que ocorrerá no Estádio Nilton Santos, será válido pela 22ª rodada do torneio nacional e está marcado para o sábado, dia 30 de agosto, às 18h30 (de Brasília).

VALORES DOS INGRESSOS 

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF Rio: R$ 32

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF RIO: R$ 16

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF RIO: R$ 32

NORTE

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 30

Preto: R$ 24

Alvinegro OFF RIO: R$ 12

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Bia Haddad desperdiça oportunidades e cai na estreia em Monterrey diante de Bouzkova

Bia Haddad cai em Monterrey e vai ao US Open após quatro derrotas seguidas

Em Quito, Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; veja provável escalação

Ancelotti acompanha Internacional x Flamengo e encontra Roger Machado

Chuva interrompe jogo e Laura Pigossi busca vaga na final do quali do US Open só nesta quinta

Sem Robinho Jr, 10 afastados e R$ 60 milhões em reforços: por que Santos desistiu de Sampaoli

Juventude acaba com a empolgação do Vasco, vence e fica perto de deixar a zona de rebaixamento

Botafogo abre venda de ingressos para duelo contra o RB Bragantino

Tchê Tchê critica arbitragem e cobra foco do Vasco após derrota para o Juventude

Em jogo atrasado, Vasco perde do Juventude em duelo direto contra o Z4 do Brasileirão

Vasco sofre com o que fez contra o Santos, e Juventude vence jogo atrasado