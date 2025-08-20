Botafogo abre venda de ingressos para duelo contra o RB Bragantino
O Botafogo divulgou, nesta quarta-feira, a abertura da venda online de ingressos do jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Glorioso podem adquirir seus ingressos por meio do site botafogo.com.br/ingresso.
A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionará na seguinte ordem: Plano Glorioso (20/08, às 12h), Plano Alvinegro ( 20/08, às 18h), Plano Preto (21/08, às 10h), Plano Branco (22/08, às 10h), Público Geral Online (26/08, às 12h) e Venda Física (29/08, às 9h).
O confronto, que ocorrerá no Estádio Nilton Santos, será válido pela 22ª rodada do torneio nacional e está marcado para o sábado, dia 30 de agosto, às 18h30 (de Brasília).
VALORES DOS INGRESSOS
LESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF Rio: R$ 32
LESTE SUPERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 16
OESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 32
NORTE
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 30
Preto: R$ 24
Alvinegro OFF RIO: R$ 12