Bia Haddad cai em Monterrey e vai ao US Open após quatro derrotas seguidas

Beatriz Haddad Maia teve chances, mas converteu apenas um dos oito break points que conquistou e viu a tcheca Marie Bouzkova jogar melhor nos momentos importantes. Assim, a brasileira de 29 anos, atual #20 do mundo, acabou eliminada em sua estreia no WTA 500 de Monterrey, no México, por 6/3 e 6/4. Foi a última partida de Bia antes do US Open, que terá seu início no domingo.

Foi também a quarta derrota seguida da brasileira no circuito mundial. Depois de vencer na primeira rodada do torneio de Wimbledon, a paulista foi superada pela húngara Dalma Galfi (então #110 do mundo) na segunda rodada do slam da grama e, em seguida, perdeu suas estreias nos WTAs 1000 de Montreal (Suzan Lamens, #64) e Cincinnati (Maya Joint, #44).

No ano passado, quando alcançou as quartas de final do US Open, Bia chegou a Nova York em um momento bem diferente. Em seu último torneio antes de rumar para a Big Apple, a brasileira foi vice-campeã do WTA de Cleveland. Bia tem 430 pontos a defender no US Open e caso seja eliminada na primeira rodada, pode sair do top 30, o que não acontece há mais de três anos.

Bouzkova, que agora soma duas vitórias seguidas sobre Bia (também venceu em Roma/2025), avança para as quartas de final e vai enfrentar a vencedora do jogo entre a croata Antonia Ruzic (#89) e a italiana Elisabetta Cocciaretto (#87).

Como aconteceu

Bia começou a partida melhor, conquistando duas chances de quebra no terceiro game, mas perdeu ambas mandando backhands na rede. A brasileira, que jogou com o ombro esquerdo enfaixado, seguiu confirmando seu serviço sem grandes problemas e voltou a ter chances no sétimo game. Após um belo voleio curto, teve outros dois break points. Bouzkova jogou bem para salvar o primeiro e, no segundo, Bia errou mais um backhand. A tcheca escapou mais uma vez e fez 4/3.

Bouzkova ganhou moral e, no oitavo game, conquistou seu primeiro break point ao atacar com uma esquerda paralela. Felizmente para Bia, a tcheca errou uma devolução de segundo saque e jogou fora sua chance. A brasileira ainda salvou um segundo beak point com um ótimo saque aberto, mas Bouzkova converteu na sua terceira chance ao subir à rede e fazer um excelente voleio. Pouco depois, a tcheca confirmou seu serviço e fez 6/3 após 53 minutos de jogo.

O segundo set começou com mais dois break points para Bia e, novamente, Bouzkova se salvou de ambos jogando bem. Logo no game seguinte, a brasileira perdeu o saque novamente após cometer três erros não forçados seguidos. A tcheca abriu 3/1 e contou com mais um erro de backhand da paulista para ter novas chances de quebra. Na segunda delas, disparou uma paralela indefensável e deixou o placar em 4/1.

A vantagem de Bouzkova era ótima, mas Bia iniciou uma reação quando finalmente converteu um break point - seu oitavo na partida - e reduziu a diferença para 4/3 quando confirmou seu saque no sétimo game. A tcheca, contudo, ainda tinha uma quebra de frente e parecia rumar para uma vitória sem complicações até que teve dois match points e cometeu duas duplas faltas seguidas. Bouzkova, contudo, conquistou uma terceira chance ao fazer uma paralela vencedora. Desta vez, a europeia não vacilou. Forçou um erro de Bia e fechou a partida.