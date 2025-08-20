Topo

Esporte

Bastidores: como Arão surpreendeu torcedores do Santos em protesto no CT

20/08/2025 05h00

Desfalque dentro de campo devido a uma lesão, Willian Arão vem assumindo um papel de liderança nos bastidores do Santos. O volante foi uma grata surpresa para os torcedores organizados que protestaram no CT Rei Pelé, na última terça-feira.

O jogador de 33 anos tomou à frente durante a tensa conversa entre torcedores e elenco, na garagem do centro de treinamentos. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, ele deixou claro o seu sentimento de insatisfação com a fase da equipe e citou como os filhos estão reagindo em casa.

Além de Arão, Neymar foi outro que falou e ouviu bastante dos santistas.

Contudo, se a postura de Arão nos bastidores agradou, dentro de campo não é o mesmo cenário. A torcida quer ver o volante em campo logo e entende que ele pode ser uma peça importante para a reta final da temporada.

Desde que foi contratado, no dia 1º de julho, o volante entrou em campo apenas uma vez, contra o Flamengo. Na ocasião, entrou nos minutos finais da vitória de 1 a 0, na Vila Belmiro.

No dia 25 de julho, o atleta acabou sofrendo um edema muscular na região da panturrilha direita. Desde então, não ficou mais à disposição. Atualmente, ele está em transição física.

A esperança é que ele fique apto para voltar no próximo domingo, contra o Bahia, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Santos está em 15º lugar, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

