Barcelona procura alternativas para Liga dos Campeões, caso Camp Nou não reabra a tempo

O Barcelona corre contra o tempo para que o Camp Nou possa receber partidas da fase de liga da Liga dos Campeões. A reinauguração do estádio estava prevista para 10 de agosto, no Troféu Joan Gamper, mas não ocorreu. O novo prazo é para setembro, porém, temendo um novo atraso, a diretoria blaugrana se movimenta nos bastidores por um "plano B".

De acordo com o site Mundo Deportivo, o time está negociando um acordo válido até o final de fevereiro para utilizar o Estádio Olímpico Lluís Companys, que já vinha sendo a casa do Barcelona nas últimas temporadas, em meio às obras do Camp Nou.

Para enviar os jogos da primeira fase da Liga dos Campeões no Camp Nou, o clube precisa apresentar o certificado final de construção à prefeitura antes do sorteio que definirão os confrontos, marcado para o dia 28 de agosto. A pressa se deve ao regulamento da Uefa, que não permite que uma equipe mande seus jogos em mais de um estádio no mesmo estágio do campeonato.

No Campeonato Espanhol, o cenário é diferente

A regra da Champions League não é a mesma do Campeonato Espanhol, o que possibilita que o Barcelona jogue em múltiplos estádios. A realização da partida do próximo dia 14 de setembro, contra o Valencia, no Camp Nou, está sendo considerada pela alta cúpula do clube. Resta saber se os culés receberam o aval das autoridades para que o estádio, mesmo em obras, possa receber público.

O esforço para que o Barcelona enfrente o Valencia no Camp Nou, com ou sem torcida, acontece pelo fato de o Estádio Olímpico, "plano B" do Barça, ser o palco do show do cantor Post Malone dois dias antes.

Caso não haja a possibilidade de jogar no Camp Nou sem público, o Barcelona terá de procurar outro estádio para a rodada em questão. A previsão inicial para a reinauguração do Estádio era novembro de 2024, mas, desde então, a data já foi adiada diversas vezes.

Os culés estrearam no Campeonato Espanhol no último sábado, com vitória sobre o Mallorca, por 3 a 0, fora de casa. Neste próximo sábado, o time viaja para enfrentar o Levante, às 14h30 (de Brasília).